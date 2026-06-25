特朗普：伊朗若在霍爾木茲海峽收費就終止談判

美國總統特朗普（Donald Trump）警告，如果伊朗向通過霍爾木茲海峽的船隻收取通行費或其他任何費用，他將終止與伊朗的和平談判。伊朗和阿曼此前宣佈，將共同研究對這條運輸要道的管理與收費機制。



特朗普週三（6月24日）在社交媒體上發文稱，儘管別有用心的假新聞媒體做出了與之相反的報導，但伊朗已告知美國，並沒有向穿越霍爾木茲海峽的船隻索要或收取通行費、保險費或其他任何費用。他寫道：「如果這是不實資訊，談判將立即終止。」

此前一天，伊朗與阿曼發佈聯合聲明稱，兩國將繼續磋商，以就海峽未來航行管理機制、相關服務安排及費用標準達成共識。

對此，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）週二（23日）訪問阿聯酋期間說：「這是一條國際水道。任何國家都不得在國際水道徵收通行費或其他費用...... 這個地區的所有國家也會同意這一點。」

除了阿聯酋，魯比奧此行還將訪問巴林與科威特，爭取這三個被捲入戰火的波斯灣盟國支援美伊諒解備忘錄。

2026年6月24日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在科威特國際機場登上美軍運輸機前往巴林前，接受媒體訪問。（Reuters）

早前簽署諒解備忘錄後，美國和伊朗在瑞士談判，對60天內達成最終協議的路線圖達成共識。不過，雙方圍繞霍爾木茲海峽、伊朗核計劃、解凍伊朗資產等問題釋出互相矛盾的資訊，後續談判仍然艱難。

巴國外交部稱美伊技術談判下周繼續

巴基斯坦外交部週三說，美伊技術談判將在下周繼續，估計是在週二（30日），但週一（29日）或週三（7月1日）也有可能。

美伊已同意建立溝通管道，以確保霍爾木茲海峽保持開放，但伊朗堅稱，海峽永遠不會回到戰前狀態。

阿曼海事安全中心週三在社交媒體上說，已與國際海事組織（IMO）協調，在霍爾木茲海峽開闢一條臨時航道，以便船隻安全通行。

帖子說，阿曼仍致力於維護國際法與海洋法，確保船隻在海峽自由航行，且不會被徵收通行費。

2026年6月16日，從阿曼穆桑達姆港拍攝的霍爾木茲海峽船隻照片。(Reuters)

由於預計將有更多油輪駛離霍爾木茲海峽，國際油價週三進一步下降逾1%。 其中，布倫特原油期貨價格一度跌至每桶75.50美元，是自2月27日，即美伊戰爭前夕以來的最低水準。

伊朗：美落實終止制裁方能核查伊核設施

在核問題方面，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）週三稱，進入伊朗核設施與獲取伊朗核材料的問題，只會在最終協定的框架內討論與解決。他還說，聯合國核查活動能否展開，取決於美方在終止所有制裁方面的實質行動。

美國此前稱，德黑蘭已同意讓核查人員回到伊朗。國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）週三也說，很快就會對伊朗核設施展開核查，但日期、程式、地點等細節有待確定。

另外，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）周二強調，伊朗不會就導彈防禦能力談判。 他說：「如果我們沒有用於防禦的導彈，以色列和美國就會像轟炸加沙一樣轟炸伊朗。」

2026年5月18日，伊朗德黑蘭，總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）出席公共關係官員集會時發表講話。（Getty）

伊朗重申結束黎巴嫩戰爭與伊戰同等重要

伊朗首席談判代表、議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）週三訪問阿塞拜疆期間則重申，以色列必須停止襲擊黎巴嫩，結束黎巴嫩戰爭與結束伊朗戰爭一樣重要。

他還稱，美伊諒解備忘錄是「美國戰敗宣言」，因為這不是伊朗屈服於壓力和脅迫的結果，而是伊朗「抵抗精神和權威的體現」。

以色列與黎巴嫩週二在華盛頓展開新一輪談判。路透社引述消息報導，雙方討論了一項獲得美國支援的提案。

根據提案，以軍將把黎巴嫩南部的部分控制區移交給黎巴嫩軍方，但會繼續留在邊境的緩衝區內。

本文獲《聯合早報》授權刊載

