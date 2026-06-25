委內瑞拉地震一刻：樓倒塌機場奔逃 在家看世盃險中花瓶｜有片
撰文：洪怡霖
出版：更新：
委內瑞拉北部6月24日在不足一分鐘內先後發生7.2級及7.5級地震，首都加拉加斯（Caracas）國際機場嚴重受損，多棟大型建築物倒塌。網上流傳的多條現場影片顯示，無論是在大街上，抑或在機場內，民眾都驚慌地四處逃亡，還有人地震當時正在家中看世界盃。還有人親述自己的逃亡過程，表示自己與家人在逃亡期間不得不徒手爬過瓦礫堆。
居民Maria Alejandra告訴路透社：「我們下樓時，眼前景象就像恐怖電影一樣，我們不得不爬過瓦礫堆。大樓管理員抱着孩子，還有所有鄰居都下來了。但從那棟樓裏，我只看到一家人逃了出來。」
+7
在大街上
影片畫面顯示，地震導致建築倒塌，現場瓦礫散落，民眾紛紛四處逃跑。
在機場內
從影片可見，現場粉塵飛飛、煙霧瀰漫，麥克蒂亞機場（Maiquetia Airport）許多民眾不斷奔跑，有人半路跌倒後繼續向前跑，也有人站在、坐在原地，捂住口鼻。
在家中
有網民分享自己在家中遭遇地震的一刻，當時他的電視還在播放世界盃賽事，沙發後面的桌子突然從天而降一個看似花瓶的物品，電視也在不停搖擺。
委內瑞拉地震｜特朗普承諾援助 美地質勘探局：死亡人數或以萬計中國駐委內瑞拉大使館提醒當地中國公民防範地震災害委內瑞拉罕有一分鐘內發生7.2及7.5級地震 至少32死700人傷特朗普稱美軍擊斃委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」頭目 發放空襲片段