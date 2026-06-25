委內瑞拉罕有一分鐘內發生7.2及7.5級地震 至少32死700人傷
撰文：羅保熙
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委內瑞拉北部6月24日在不足一分鐘內先後發生兩次強烈地震，分別為7.2級及7.5級地震，首都加拉加斯（Caracas）國際機場嚴重受損，多棟大型建築物倒塌；委內瑞拉災害管理局（UNGRD）已排除發生海嘯可能性，當局又呼籲民眾保持冷靜。美國地質勘探局警告，地震可能造成嚴重傷亡。 路透社報道，代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）表示，地震目前已造成至少32人死亡，700人受傷，她同時宣布國家進入緊急狀態。當地預計，隨着救援工作陸續展開，死亡人數將進一步升高。
這次地震震央位於濱海城鎮摩倫（Moron）以東21公里處，於格林威治標準時間22時4分（香港時間今晨6時4分）發生，震源深度10公里。美國海嘯預警中心一度發出警報，指波多黎各、英屬處女群島及美屬處女群島可能出現海嘯，但其後撤銷。
這次強震後還出現幾波餘震，連遠至哥倫比亞首都波哥大（Bogota）都能感受到，當地警報響起，一些民眾為了安全疏散至戶外。
地震發生後，救援人員到其中一幢倒塌的建築物搜索可能被困的民眾。除了有建築物倒塌，亦有樓宇外牆受損。據法新社記者在現場直擊情況指出，卡拉卡斯一家購物中心內傳出驚慌尖叫聲，民眾紛紛跑出大樓外聚集在街頭，其後才陸續返回辦公室和住所。
這兩次地震是委內瑞拉史上震級最大的地震之一，發生時間很短，全國多地都有震感。
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