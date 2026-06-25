委內瑞拉地震｜特朗普承諾援助 美地質勘探局：死亡人數或以萬計
撰文：洪怡霖
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委內瑞拉北部6月24日在不足一分鐘內先後發生7.2級及7.5級地震，首都加拉加斯（Caracas）國際機場嚴重受損，多棟大型建築物倒塌。美國地質勘探局（USGS）警告，地震或造成大量人員傷亡和大規模破壞，初步估計死亡人數或以萬計。美國總統特朗普在社交平台表示，美國隨時準備提供幫助。
USGS最新預測模型顯示，地震最壞可能情況是39%機會死亡人數在1000至10,000之間，37%機會甚至有10000至10萬人死亡。目前官方死亡人數有明顯滯後。USGS估計，今次地震造成經濟損失或相當於委內瑞拉GDP的1-4%。
特朗普在Truth Social表示，委內瑞拉兩次重大地震規模都十分巨大並造成極其慘重的死亡人數，初步報告顯示情況不容樂觀。
他還說，美國已做好準備，願意並有能力提供援助，自己已指示美國政府所有部門做好迅速行動的準備。
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委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）表示，地震目前已造成至少32人死亡，700人受傷，她同時宣布國家進入緊急狀態。當地預計，隨着救援工作陸續展開，死亡人數將進一步升高。
這次地震震央位於濱海城鎮摩倫（Moron）以東21公里處，於格林威治標準時間22時4分（香港時間今晨6時4分）發生，震源深度10公里。美國海嘯預警中心一度發出警報，指波多黎各、英屬處女群島及美屬處女群島可能出現海嘯，但其後撤銷。
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