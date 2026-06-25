委內瑞拉地震一刻：樓倒塌、機場奔逃　在家看世盃險中花瓶｜有片

委內瑞拉北部6月24日在不足一分鐘內先後發生7.2級及7.5級地震，首都加拉加斯（Caracas）國際機場嚴重受損，多棟大型建築物倒塌。網上流傳的多條現場影片顯示，無論是在大街上，抑或在機場內，民眾都驚慌地四處逃亡，還有人地震當時正在家中看世界盃。還有人親述自己的逃亡過程，表示自己與家人在逃亡期間不得不徒手爬過瓦礫堆。



居民Maria Alejandra告訴路透社：「我們下樓時，眼前景象就像恐怖電影一樣，我們不得不爬過瓦礫堆。大樓管理員抱着孩子，還有所有鄰居都下來了。但從那棟樓裏，我只看到一家人逃了出來。」

+ 7

在大街上

影片畫面顯示，地震導致建築倒塌，現場瓦礫散落，民眾紛紛四處逃跑。

在機場內

從影片可見，現場粉塵飛飛、煙霧瀰漫，麥克蒂亞機場（Maiquetia Airport）許多民眾不斷奔跑，有人半路跌倒後繼續向前跑，也有人站在、坐在原地，捂住口鼻。

在家中

有網民分享自己在家中遭遇地震的一刻，當時他的電視還在播放世界盃賽事，沙發後面的桌子突然從天而降一個看似花瓶的物品，電視也在不停搖擺。