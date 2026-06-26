委內瑞拉地震｜國際協調救援隊到當地　美國派搜救隊及撥款援助

世界各國政府和人道組織開始向委內瑞拉提供資金、救援隊和其他援助。美國公布出動城市搜救隊並撥款逾2.5億元援助委內瑞拉。



路透社報道，聯合國主管人道主義事務副秘書長兼OCHA緊急救濟協調員弗萊徹（Tom Fletcher.），正在協調國際城市搜救隊的部署。

另據英國廣播公司（BBC）報道，美國公布向委內瑞拉派遣快速反應資源的更多細節。

美國國務院正在部署一支區域災害援助響應小組（DART），包括兩支專業城市搜救隊，負責尋找和營救倖存者。

此外，美國正通過包括國際醫療團和世界糧食計劃署等合作夥伴，調撥1.5億美元用於援助委內瑞拉，同時還將向聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）的委內瑞拉聯合基金捐款1億美元。

2026年6月24日，委內瑞拉發生兩次強烈地震。圖為衛星影像合成圖顯示拉瓜伊拉（La Guaira）的公寓大樓在地震前後的景象。（Reuters）

特朗普政府還在華盛頓設立一個工作組，負責協調救援工作，並向受地震影響的美國公民提供幫助。

美國國防部（又稱戰爭部）也在部署軍事力量，包括固定翼飛機和直升機，以支持搜救工作。

戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）在一份聲明中說：「我們的任務明確，就是拯救生命，並將關鍵援助迅速送到最需要的地方。美國對西半球懷有堅定承諾。當盟友的生命受到威脅，就是美國出動之時。」

2026年6月25日，委內瑞拉拉瓜伊拉（La Guaira），發生強烈地震後，一名男子坐在單車上，地面的道路斷開兩截。（Reuters）

委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）與軍方總參謀部舉行會晤，與陸軍總參謀部舉行會議，統籌協調拉瓜伊拉州（Estado La Guaira）的救援工作。他們將調動州安全部隊和重型機械清理廢墟瓦礫。

會議還決定開闢優先救援通道，並組織後勤保障，為失去家園的民眾提供水、食物、毯子、床墊等生活物資。

本文獲《聯合早報》授權轉載

