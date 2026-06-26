委內瑞拉地震｜國際協調救援隊到當地 美國派搜救隊及撥款援助
撰文：聯合早報
出版：更新：
世界各國政府和人道組織開始向委內瑞拉提供資金、救援隊和其他援助。美國公布出動城市搜救隊並撥款逾2.5億元援助委內瑞拉。
路透社報道，聯合國主管人道主義事務副秘書長兼OCHA緊急救濟協調員弗萊徹（Tom Fletcher.），正在協調國際城市搜救隊的部署。
另據英國廣播公司（BBC）報道，美國公布向委內瑞拉派遣快速反應資源的更多細節。
美國國務院正在部署一支區域災害援助響應小組（DART），包括兩支專業城市搜救隊，負責尋找和營救倖存者。
此外，美國正通過包括國際醫療團和世界糧食計劃署等合作夥伴，調撥1.5億美元用於援助委內瑞拉，同時還將向聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）的委內瑞拉聯合基金捐款1億美元。
特朗普政府還在華盛頓設立一個工作組，負責協調救援工作，並向受地震影響的美國公民提供幫助。
美國國防部（又稱戰爭部）也在部署軍事力量，包括固定翼飛機和直升機，以支持搜救工作。
戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）在一份聲明中說：「我們的任務明確，就是拯救生命，並將關鍵援助迅速送到最需要的地方。美國對西半球懷有堅定承諾。當盟友的生命受到威脅，就是美國出動之時。」
委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）與軍方總參謀部舉行會晤，與陸軍總參謀部舉行會議，統籌協調拉瓜伊拉州（Estado La Guaira）的救援工作。他們將調動州安全部隊和重型機械清理廢墟瓦礫。
會議還決定開闢優先救援通道，並組織後勤保障，為失去家園的民眾提供水、食物、毯子、床墊等生活物資。
本文獲《聯合早報》授權轉載
委內瑞拉百年最強震前後驚人對比 重災區拉瓜伊拉民居變廢墟委內瑞拉遇百年最強地震188死1520傷 2名中國人遇難委內瑞拉地震｜男子廢墟持電筒尋親兒：看車在瓦礫下 擔心他遇難委內瑞拉地震「真正悲劇」：拉瓜伊拉酒店倒塌 瘡痍海岸線｜有片