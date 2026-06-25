委內瑞拉地震「真正悲劇」：拉瓜伊拉酒店倒塌 瘡痍海岸線｜有片
撰文：洪怡霖
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委內瑞拉北部6月24日在不足一分鐘內先後發生7.2級及7.5級地震，首都加拉加斯（Caracas）國際機場嚴重受損，多棟大型建築物倒塌。除加拉加斯外，委內瑞拉多座城市淪為廢墟，沿海的拉瓜伊拉（La Guaira）一間知名酒店倒塌。
強震對沿海城市拉瓜伊拉造成嚴重破壞。拉瓜伊拉海岸的漁民用相機記錄到強震後的景象，顯示建築倒塌，巨大的粉塵籠罩整個海岸線。
根據社交媒體流傳的影片與路透社的相片，拉瓜伊拉著名的愛德華酒店（Hotel Eduard）近乎完全倒塌，昔日光鮮亮麗的一整幢建築，如今成為一片瓦礫山堆。
除愛德華酒店外，委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）表示，中部沿海地區是此次地震的重災區，基礎設施損毀嚴重，拉瓜伊拉情況尤其緊急， 有數十幢建築倒塌。
羅德里格斯發表全國講話時說：「拉瓜伊拉的現狀是一場真正的悲劇。」
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