委內瑞拉遇百年最強地震188死1520傷　2名中國人遇難

委內瑞拉北部6月24日在不足一分鐘內先後發生兩次強烈地震，分別為7.2級及7.5級地震。該國議會議長羅德里格斯（Jorge Rodríguez）25日表示，地震已造成至少188人死亡，另有1520人受傷、157人失蹤。約250座倒塌或受損建築物的廢墟下仍有200多人受困，死亡人數或會進一步上升。中國駐委內瑞拉大使館表示，地震已造成2名中國公民死亡。



綜合外媒報道，羅德里格斯稱，受災最嚴重的地區是位於加拉加斯附近的拉瓜伊拉（La Guaira），目前政府正在與企業合作，調集重型機械以加速救援工作。

2026年6月25日，委內瑞拉瓜伊拉（La Guaira），強震過後，人們在倒塌建築物的廢墟中搜尋罹難者。（Reuters）

羅德里格斯補充說，近3000個家庭受到影響。他表示，美國、墨西哥、西班牙、卡塔爾和聯合國已派遣飛機運送人道救援物資。

他也呼籲全國團結一致，協助救援人員進行救援工作。他在新聞發布會上表示：「我們最重要的任務是團結一致。現在是拯救生命、營救被困人員、救助那些被困在廢墟下的人的時候。」

據美媒報道，此次7.5級地震是委內瑞拉自1900年以來最強烈的地震，此前唯一一次震級更大的地震是1900年10月發生的7.7級地震。該國位於加勒比海板塊和南美板塊的交界處，曾遭受多次毀滅性地震。

委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）周四向全國發表講話，感謝地震後各界人士的援助，並表示該國已收到中國政府關於提供人道主義援助的支持意向。