委內瑞拉地震增至235人喪生 馬斯克Starlink開放免費上網
撰文：張子傑
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委內瑞拉北部6月24日在不足一分鐘內先後發生7.2級及7.5級強烈地震，導致當地多個地方出現嚴重破壞和傷亡。該國衛生部長阿瓦拉多（Carlos Alvarado）25日表示，地震已造成235人喪生，超過4300人受傷。
美媒報道，阿瓦拉多稱，截至當地時間25日晚上7時，當局尉接收超過4300名傷者，大部分傷勢輕微，惟亦有中度至嚴重個案，當中不少人需要接受手術。他同時提到，有235人送院時已沒有生命跡象或當地證實不治。
委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）到受災最嚴重的地區是位於加拉加斯附近的拉瓜伊拉（La Guaira）視察，強調需要優先保護民眾及協助受影響家庭。她表示向局已經調動重型機械到災區，以及優先向災民分發食水、乾糧、毛氈等救濟物資。
全球億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的星鏈（Starlink）同日宣布，為委內瑞拉民眾開放免費上網一個月，並正迅速地部署星鏈終端機，冀盡快為最受地震打擊的地區恢復互聯網供應。
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