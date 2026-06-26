世界盃｜舒韋恩史迪加指科特迪瓦「狂野非正統」　教頭反擊：歧視

德國退役球星、國家隊前隊長「小豬」舒韋恩史迪加（Bastian Schweinsteiger）在6月20日德國隊對戰科特迪瓦隊（Ivory Coast）前夕，在電視台評論科特迪瓦隊比賽風格「有點非正統，有點狂野，或許不太注重戰術」，此引來科特迪瓦隊主教練法耶（Emerse Faé）不悅，他6月25日指「若我們直言不諱的話，我們可以稱之為種族歧視。」



世界盃：2026年6月20日，德國隊對戰科特迪瓦隊（Ivory Coast），最終以2比1勝出（Reuters）

在該場德國隊2比1戰勝科特迪瓦隊的前夕，舒韋恩史迪加在德國電視台ARD擔任評述員，當說到德國隊遇上什麼風格的對手時，他指科特迪瓦隊「有點非洲足球的風格，有點非正統，有點狂野，或許不太注重戰術。我們必須做好應對不可預測事情的準備。」

德國退役球星、國家隊前隊長「小豬」舒韋恩史迪加（Bastian Schweinsteiger）2026年6月3日在美國出席公開活動（Caean Couto-Imagn Images via Reuters）

這番言論在德國引起爭議，認為當中充滿種族主義刻板印象。體育界評論員Patrick Schnitzler在Instagram上寫道「我們都在不知不覺中傳遞種族主義偏見。」

科特迪瓦隊主教練法耶6月25日回應稱，他對舒韋恩史迪加的言論感到失望，「若我們直言不諱的話，這可以說是種族歧視」

世界盃：科特迪瓦隊主教練法耶（Emerse Faé）2026年6月19日在加拿大多倫多出席記者會（Reuters）

他稱「我無法改變他的觀點，也無法改變其說話方式，但我能做的就是在球場上證明，非洲隊不僅僅只有身體對抗，我們技術非常精湛，戰術也很到位。」

法耶又指過去非常欣賞舒韋恩史迪加在拜仁慕尼黑和曼聯時期的踢波風格，「我希望這只是他一時失言，並非他真實想法…… 現在很多評論員，很多前球員，都想製造話題。」