世界盃｜車撞慶祝墨西哥贏波集會人群　一周2次共至少22傷｜有片

墨西哥奇瓦瓦（Chihuahua）6月18日有輕型貨車衝撞正在慶祝國家隊贏得世界盃賽事的球迷後，不足一週，6月24日，在卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）舉行的慶祝國家隊贏得世界盃賽事集會上，又一部汽車撞向人群。



墨西哥奇瓦瓦（Chihuahua）2026年6月18日有輕型貨車衝撞正在慶祝國家隊贏得世界盃賽事的球迷後，不足一週，24日，在卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）舉行的慶祝國家隊贏得世界盃賽事集會上，又一部汽車撞向人群。（影片截圖）

6月18日，墨西哥隊以1比0擊敗韓國隊，在奇瓦瓦，一部輕型貨車開向正在慶祝國家隊贏得世界盃賽事的球迷，一名23歲女子因傷勢嚴重仍在住院治療，而其他4名被車撞到的人則受輕傷：

奇瓦瓦檢察長辦公室表示，涉事司機面臨5項人身傷害指控和1項因撞上金屬柱而造成的損失指控。

6月24日，在卡波聖盧卡斯市，一名司機駕黑色私家車衝入慶祝國家隊贏得世界盃賽事的集會現場，一班球迷包圍這部車，有些人甚至爬上車：

影片顯示，車輛突然加速向前，衝向堵塞道路的人群，撞倒多人，事件導致至少17人受傷。