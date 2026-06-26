世界盃｜墨西哥球迷無懼挑戰沼澤嘉年華　英媒：數千鱷魚陪睇波

英媒報道，墨西哥為今年夏季世界盃特設的「坎昆球迷嘉年華」（Cancun Fut Fest）會場，竟建於鱷魚出沒的潟湖旁邊。不過根據墨西哥政府發布的相片顯示，不少球迷無懼風險，仍前往設於沼澤中心的嘉年華看球。



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《太陽報》6月25日報道，「坎昆球迷嘉年華」標榜免費入場，提供賽事直播、文化表演、遊戲及街頭美食，地點設於坎昆的塔哈馬爾海濱大道（Malecon Tajamar），毗鄰尼丘普特潟湖（Nichupte Lagoon）。

報道指，這個保育區實際上是數以千計野生鱷魚的棲息地，不少鱷魚長達約4.6米，而且，其中至少3條曾襲擊人類。

報道指，要進入球迷區，訪客必須徒步約800米，穿越一條滿是鱷魚的紅樹林小徑，現場雖設有警告牌，提醒遊人切勿偏離主路，以免與「爬蟲」相遇，但球迷區的大銀幕正位於潟湖岸邊，而鱷魚習慣在這個地方曬太陽。

6月25日晚上，不少球迷前往「坎昆球迷嘉年華」：

報道指，鱷魚最為活躍的時間是黃昏時分，這恰恰與世界盃的晚間賽事時間重疊，為確保安全，相關部門近日已派出武裝警察在附近巡邏。