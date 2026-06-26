日本山梨縣5.6級地震　富士河口湖町震度達6弱級　東京有震感

日本山梨縣東部6月26日晚上發生黎克特制5.6級地震，震源深度20公里，最高震度達到6弱級，東京多區也有震感。專家指震央處於菲律賓海板塊俯衝帶，距離富士山岩漿庫較遠，相信與富士山活動無關。



富士河口湖町震度最高

地震時間為當地晚上10時29分左右，根據氣象廳公布，震央位於「山梨縣東部、富士五湖」區域，山梨縣富士河口湖町震度最高，達到6弱級。

富士山火山活動未見明顯變化

氣象廳指沒有海嘯威脅。日媒報道，氣象廳對富士山的觀測未見異常變化，火山活動也未見明顯變化。

圖內紅色交叉為震央位置，左下方為富士山（氣象廳地圖截圖）

東京都八王子市、町田市等的震度達到4級。千葉縣南房總市的震度也為4級。

日本氣象廳震度等級由震度0至震度7級，以震度7為最強。

根據氣象廳指，6弱級地震會使人難以站立，房屋內大部份未固定的家具可能會移位或倒塌，部份建築物的牆磚、窗或玻璃可能會損壞，抗震性能較差的木結構建築體可能會出現較大的裂縫或縫隙，屋頂瓦片也可能脫落。

日本山梨縣2026年6月26日晚上發生5.6級地震，圖為震度分布圖（氣象廳網站截圖）

專家：與富士山活動無關

山梨縣富士山科學研究所所長藤井敏嗣向日本放送協會（NHK）表示，震央位於山梨縣大月市至道志村之間，深度約20公里，正處於菲律賓海板塊俯衝帶，是地震頻發區，震央距離富士山岩漿庫較遠，與火山活動無關。

列車一度暫停營運

JR東日本公司指，在地震發生後，東北新幹線、上越新幹線和北陸新幹線部份路段一度暫停營運，以展開安全檢查，所有路線至當地晚上10時45分恢復營運。