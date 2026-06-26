颱風米克拉侵襲　台灣多地停工停課　日本疏散逾200萬人

今年第7號颱風「米克拉」掠過台灣、逼近日本，帶來強風暴雨，造成兩地嚴重災情。日本6月26日下令疏散多達220萬人，並發佈了洪水和山體滑坡預警，以應對颱風。



台灣多縣市周五宣布停工停課，影響約600萬民眾，台南嚴重洪災導致南北主要鐵路中斷，交通癱瘓。新竹等地亦配合停工停課，台積電啟動防災機制，廠區營運維持正常。花蓮則因山區堰塞湖水位暴漲，緊急疏散近200名居民，防範潰堤災害，目前暫無人員傷亡。

2026年6月26日，颱風米克拉（Typhoon Mekkhala）吹襲日本沖繩本島。日本氣象協會呼籲當地民眾提防強風暴雨。強風可導致行駛中的貨車翻側，而強降雨災害的風險也迅速增加。據預測，米克拉將於27日影響九州及關東地區，屆時當地亦將出現強風暴雨。（日本氣象協會網站）

隨後，轉弱成熱帶風暴的「米克拉」陣風風速仍達每小時144公里，正朝日本逼近，日本南部、西部遭強風暴雨侵襲，當局發布洪水、山崩警報，下令多達220萬人撤離，並大規模取消航班、暫停列車、封閉高速公路，九州豐田工廠也暫停部分產線。

雖然氣象預報顯示，台灣未來一週仍有降雨、雨勢逐漸趨緩，不過有分析指，颱風降雨也將有助台灣填補水庫蓄水。

除了米克拉，另一颱風海高斯（Higos）亦逐漸迫近日本，日本放送協會（NHK）報道，海高斯預計在27日迫近東日本地區，屆時或在當地登陸。