Netflix《魷魚遊戲》001號爺爺吳永洙性騷擾案　終審被判無罪

在Netflix影集《魷魚遊戲》中飾演001號爺爺的演員吳永洙被控訴強制猥褻一審被判有罪，但法院二審判決大逆轉，認為受害人的記憶可能存在失真的可能性，所以無罪推定，改判吳永洙無罪。韓國大法院、即最高法院6月25日作出駁回檢方抗訴的決定，維持二審無罪判決。至此，吳永洙在被起訴3年7個月後最終洗脫罪名。



在《魷魚遊戲》中飾演001號爺爺的演員吳永洙因為捲入MeToo風波，幾乎身敗名裂。（Netflix《魷魚遊戲》劇照）

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吳永洙被控於2017年夏天在外地參加話劇演出期間擁抱後輩女性，並在她某住所前親吻其臉頰，共兩次對受害人實施強制猥褻行為。

一審法院判處吳永洙有期徒刑8個月、緩刑2年，但二審改判無罪。檢方之後提起抗訴，但大法院認為其理由不符合法定條件，最終予以駁回。

吳永洙因在《魷魚遊戲》中飾演「001號爺爺」吳一男而爆紅，其後因為捲入Me Too風波，幾乎身敗名裂。