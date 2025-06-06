韓國大選開票好睇過綜藝？驚見李在明跳aespa女團舞　玩魷魚遊戲

撰文：聯合新聞網
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韓國6月3日舉行總統補選，最終由共同民主黨候選人李在明勝出。

不過，有許多台灣網友發現，韓國當地電視台在開票時使用許多有趣、創意的動畫顯示票數，更會配合時下流行的話題以呈現畫面，如知名韓劇《魷魚遊戲》、韓國女團aespa的舞蹈動作等。

SBS曾參考人氣選秀節目《PRODUCE 101》，讓每位候選人站在舞台上跳舞及擺「賣萌」pose，收視直衝榜首。（YouTube@SBS）
SBS曾參考人氣選秀節目《PRODUCE 101》，讓每位候選人站在舞台上跳舞及擺「賣萌」pose，收視直衝榜首。（YouTube@SBS）

成功讓觀眾超期待看原本沉悶的開票直播　點圖放大看看今年電視台的創意：

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知名旅韓部落客「太咪瘋韓國」在臉書分享，她每次看韓國總統選舉開票時，最期待的就是各家電視台的創意，並附上多張今年開票動畫的畫面。其中包含韓國傳統遊戲打畫片、拔河、通馬桶等外，甚至還出現各候選人邊踩飛輪邊跳女團舞的動畫。看到這些逗趣的開票特效，讓她不禁拍照分享給大家看，開心直呼：

到底這些可愛的動畫是誰想的？
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照片一曝光，不少台灣網友表示：

「這動畫超有趣，昨天看了一輪」
「只有SBS（韓國電視台）搞得這麼活潑，其他台都頗正常」
「好有趣的開票法，緩和了緊張氣氛」
「我也是每次都在期待開票動畫～MBC（韓國電視台）也有」

更有人期待喊：

「台灣也可以用一下動畫嗎？這樣才可以撐過這麼長的開票時間啊」
「台灣怎麼都沒有這種」
「經過這次韓國大選，才知道台灣選舉有多嚴謹」

事實上，除了總統大選有可愛動畫外，就連地方選舉及國會議員選舉，韓國電視台也會為其設計畫面。SBS就曾參考人氣選秀節目《PRODUCE 101》，讓每位候選人站在舞台上。據外媒「Soompi」報道，當時SBS逗趣的開票畫面，讓其收視率直衝榜首。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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