魷魚遊戲靈感來自真人真事？當時他們也曾如成奇勳吶喊：我們是人

《魷魚遊戲》中成奇勳的絕望吶喊，並非完全虛構的戲劇橋段，它來自一代韓國工人的真實血淚。



這場被塵封的「魷魚遊戲」，原型正是2009年雙龍汽車工廠暴動——一場持續數天的罷工、一場工人與軍警的殊死對抗，一場殘酷的底層人的反抗故事。

《魷魚遊戲第3季》劇照

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為什麼暴動發生在雙龍汽車廠？

這個故事要從中國一家汽車集團講起。2004年，中國上汽集團以5億美元收購雙龍汽車51%股權，發起了一場號稱「技術換市場」的跨國併購。上汽想要的是韓國雙龍汽車廠的生產線，而接下來發生的一切卻遠超他們的預料。

上汽想要生產線，工人們卻要保住生存權。上汽來到雙龍後，首先想要的就是降低成本，將20%的用工成本降至8%，而工會強烈反對，要求保住工人們的待遇。這場收購2004年開始，上汽和雙龍就處於不斷的矛盾之中——上汽覺得雙龍不好管理，雙龍提出的訴求上汽不能滿足，內部磕磕絆絆，矛盾越積越深。

2008年來了，次貸危機來了，雙龍迎來了真正的大困境。眾所周知，世界經濟處在一個運行整體之中，韓國的工業模式，更是極度依賴出口。在外，雙龍主要出口地是歐洲和俄羅斯，主打經濟實惠車型。危機席捲全球，受到影響最重的消費者放棄購買雙龍。在內，國際市場不景氣，國內市場也不樂觀。韓國的消費者們非常依賴貸款，雙龍規模小，又沒有財閥背景，銷量自然更差了。

而在上汽，他們也終於發現，花費了5億美金購入的雙龍，其實已經變成了無底洞、垃圾資產。所以他們要求韓國政府啟動破產程序，並凍結40%股權，並進行改組，把有價值的資產先保住，進行轉移，再把企業的負債、負擔全部丟棄。那麼在此時，雙龍汽車最大的、需要丟棄的負資產，就是為他們工作的韓國工人們。

這改組的第一刀，就砍向了他們：一個相當激進的裁員政策出台了——從雙龍集團7000多人的工人中，裁減1/3，即裁員2600人左右。裁員的對象是雙龍的老工人們，在雙龍工作15-20年，他們的特點是工齡長，福利高。他們將會收到一份自願離職的協議，和一筆非常微薄的補償金。

是否覺得這個手段非常有既視感？上世紀九十年代，東北下崗時也是這樣的情形。《魷魚遊戲》裏有這麼一段台詞，相似到令人頭皮發麻。成奇勳說：

我在公司工作了10年，他們突然通知我，讓我滾蛋，讓我自願離開，明明把公司搞壞是你們，卻讓我們承擔這個後果。

韓國雙龍汽車罷工暴動紀錄片畫面（YouTube@withDefiance）

韓國雙龍汽車罷工暴動紀錄片畫面（YouTube@withDefiance）

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從談判桌到工廠車間 戰爭即將拉開序幕

不過，與東北下崗工人的集體沉默不同，韓國工會的工人們從文到武，回應這份裁員通知。2009年5月，在裁員通知發出後不久，裁員名單2600人中，有1000多人佔領了工廠，將工廠所有通道全部封鎖了起來。他們設置路障、用貨櫃車堵路，並且宣佈，因為自己受到的不公平待遇，所以選擇佔領和罷工。但在這同時，他們也派出一支巡邏隊，聲明在罷工期間會保護公司的資產，不允許搞打砸搶（20年代上海罷工時，也出現過這一幕，工人們中也存在糾察隊，不允許隨便打人，派人定期地維護機器）。

雙龍的工人們提出了3點訴求：

1. 不裁員

2. 不得轉為臨時工

3. 不把他們扔給外包公司



這3點訴求，都是與他們的切身利益相關的。另外補充一點，此時這群工人的平均工資為25000美元（約20萬港元）一年，工齡高工資高，而且韓國是一個高負債的社會，如果被裁員，40歲左右失去工作，身上揹負着各種房貸車貸，就業市場也無工作可做，那他們的生活會真的難以為繼。

恰好，《魷魚遊戲》裏成奇勳，在遊戲開始時是47歲，他失業時，是37歲。當年離開工廠後，他維持生計的方式是當代駕、打散工，還會以賭錢為生。工廠開掉他的時候，他的女兒要出生了，正是到處要用錢的時候。這些正是這部劇與現實的交互所在。

回到雙龍，在他們佔領了雙龍之後，外界如何反應呢？這群工人的妻子家人會給他們去送生活物資。那群沒有被裁員的大約5000名工人，他們選擇了在家怠工。這時政府並沒有很大規模的舉動，新聞有小規模報道，周邊派出了一些警察維持秩序。老闆們並沒有被罷工左右，選擇喊話和談判。不難看出此時所有的衝突，都還只是建立在嘴面之上的，各方之間也沒有發生激烈的對抗，這場罷工，就只是萬千場温和罷工事件之一。

只不過一個月後，事態如進入暴風眼一般升級了。先前政府是不管這件事嗎？不是的，只是在當時的韓國，還有另外的事情在發生。2009年5月，李明博任上，發生了當時韓國最大的歷史事件——聲譽極高的前任左翼總統盧武鉉自殺，他的死引發了巨大的政治風暴，首爾當地出現大量反李明博的集會遊行。時任總統李明博的當務之急，是將盧武鉉之死的事處理好，平息政治風波。大概一個月後，他終於有精力從此事騰出手來，來處理雙龍汽車事件。於是到了2009年6月，李明博發布講話，給此事直接下了一個定義：非法行為，必須嚴厲鎮壓。

李明博為什麼要選擇鎮壓呢？是為了上汽，還是為了雙龍？都不是，他所代表的是韓國大公司和財閥集團的利益。出身窮苦人家的李明博雖然在年輕時也做過工人，但他的政治之路，一直扮演的是財閥打手的角色。《魷魚遊戲》裏的孔劉、李秉憲兩人，扮演的也是這樣的角色，他們是「遊戲」的監督者，也是懲罰者，是大老闆們台前的打手。

李明博的鎮壓手段是這樣的：

武力上，他首先召集一大批軍警和特警，保衛公司；

法律上，他威脅工會帶頭分子們，他們的「非法行為」，在日後一定會被審判；

輿論上，他發動韓國政治鬥爭的傳統藝能，稱這群參與罷工的雙龍工人們，是共產主義者，是朝鮮的支持者。



正如前文提到，2008年起，世界經濟危機在韓國同樣引起了巨大的風波，李明博處理這場經濟危機的手段之一，就是支持大企業裁員，捨卒保車，保護大企業的生命力。而那些被裁掉的人們如何生活呢？工人間當時有這樣的口號：

我們不是被隨便扔掉的垃圾，我們是人，我們要生活。

《魷魚遊戲》這部劇的中心思想也是如此。孔劉對成奇勳說：

你就是一個垃圾，本該被掃除的，你之所以能夠參加魷魚遊戲，是因為你是一個運氣好的垃圾。

《魷魚遊戲》劇照

成奇勳說：

我不是垃圾，我不應該隨隨便便被別人扔掉。

罷工繼續進行着……在6月22日，罷工已經進入了一個月，工人們逐漸發現，包圍着他們的特警開始變多了，也不斷傳出風聲，針對他們的進攻即將開始。所以他們也作出反應，成立了一個一千多人的自衛組織，分為五六十個戰鬥小組，每組選擇一個最勇猛兇狠的人來做頭領（這也許來自於他們的兵役經驗）。他們還預先製作了各種武器——最基礎的有鐵管和盾牌。升級武器也有，比如用大鋼管焊成一米多高的巨型彈弓，彈弓打出去的是用膠帶包住的一個個螺母和螺絲（因地制宜），自製了大鐵炮、弩炮，發射出去的是鋼管和自製的燃燒彈。他們還自製了火焰噴射車，就是將噴射器裝在小推車上，併成立了叉車小隊，形成能在前面頂住的防禦牆，到時車在前面開，進攻手們就可以在後面用彈弓打。在等待中的工人們，可以說是建立了一個完備的戰鬥系統。

熱暴力正式開始

《魷魚遊戲》裏成奇勳說過：

我們一直在恐懼中等待。

有一期魷魚遊戲，執行者突然把燈都滅了，要這些人互相殘殺。成奇勳一夜沒睡，拿着鐵棍等着。他說自己想起了很久以前，我也是這樣等待，那時候我們都很恐懼，一晚上不敢睡，不知道政府和警察什麼時候會來打我們。

在2009年6月26號、27號兩天，風暴果然開始，政府對雙龍罷工的員工們發起了總攻。參與突襲的有特警，加上被僱傭的黑道，甚至還有未被解僱的工人們，也被招募進了衝鋒隊。這次的進攻遠比想象中更激烈，持續了兩天兩夜。

在開始時，政府方面自信地認為，我們的人力、裝備優勢明顯，一進去一定把大家都打散了。所以防爆警察們也沒有用槍，只是用棍子，或者是萊瑟槍（電擊槍），加上催淚彈。但他們沒想到工人們的武器也挺狠的，有燃燒彈和大棍子，戰況非常慘烈。據當時參與的警察描述，他的好多同事都被燒傷，腿被打折，而工人們傷得也很重，比如萊瑟槍就帶有電擊器，中槍的工人當場肌肉痙攣，縮成一團，失去戰鬥能力。

工人們愈發覺得打不過，所以他們制定了一個B計劃。在車廠中，有一種專門為汽車上漆的地方，叫做塗裝廠房。塗裝廠房裏有很多塗料油漆，這些都是易燃品。所以工人們計劃，我們全部撤去塗裝廠房，這裏如果發生爆炸或者大火，會造成巨大傷亡，因此警察不敢強攻這個區域。計劃奏效了，在他們退至廠房之後，警察們就停止了進攻，工人們也得到了療傷的機會。

而警察們也沒有因此放棄，不能硬攻，可以包圍——他們切斷了一切的供給，比如水、食物、天然氣，還有各種通訊和運輸手段，也被全部掐斷了。如此，就對他們形成了圍困之勢。連水都沒有，工人們只能煮雨水喝維持生命。由於衛生條件極差，他們需要自製廁所，那裏佈滿了蟑螂蚊子，他們也漸漸開始生病了。同時，由於政府不允許醫護人員和藥品進入（當時很多左翼人士要自發免費地提供幫助）。

很多被打傷的人得不到救治，受傷的人傷口開始腐爛。有高血壓、心臟病等基礎病的中老年工人的狀態也十分煎熬。在最後，他們每天在裏面只能吃一點米，粘一點鹽，每天這樣熬下去。

那麼在外面呢？外面有太多勸降的聲音。以前的工友們有的出來說，你們出來吧，你們這樣耽誤了我們賺錢，你們真該死。有些家屬也被找來了，父母、親人在外面哭喊着：出來吧，這樣有什麼意義呢？而到了夜晚，政府的直升機和大卡車，又會把塗裝廠房團團圍住，播放噪音，剝奪睡眠，有時還會有催淚瓦斯被扔進去。

於是，有些工人開始撤退了，沒有撤退的工人中，有些人家裏人自殺了，在圍困中，有工人受傷得病。所以這期間，裏面外面，已經有五個人死亡。《魷魚遊戲》裏有人對成奇勳說：

我記得那次很大的罷工，你們死人了吧？

是的，這都是真實的故事。

在罷工開始時，塗料廠房中有工人1000多名，到了七月底，經過了一個月的圍困後，裏面還剩下700個工人死守。在此期間，又經歷了兩次談判，只不過都沒有結果：工廠資方的壓價過低，工會領袖們不能接受。

談不攏，那麼在8月3號到8月5號，政府就展開了又一次的進攻。韓國SBS電視台直播裏，用直升機拍攝了這樣的畫面：特警們從消防車雲梯上烏泱泱下來，像攻城一樣上到屋頂，工人們帶着防催淚瓦斯的簡易面罩和他們對打，還有兩三個警察圍着打一個工人。而工人們往往是寡不敵眾敗下陣來，畢竟他們連飯都沒吃多少。

《魷魚遊戲》裏，多年後有人這樣回憶當時的場景：即使在我們失去知覺之後，警察仍舊不停用警棍毆打着我們，這一切就發生在我們工廠廠房裏，被直播給全韓國人觀看……在2009年觀看直播的萬千韓國人中，就有《魷魚遊戲》這個故事的導演。

清算、黑名單和談判謊言

在一次次與政府的抗爭失敗後，工會最終做出了決定：接受和談。代表大家的工會領袖叫韓相均。他長相稍顯木訥，戴一副眼鏡，頭上總戴一個紅頭巾，形象頗具工人氣質。和談中，韓相均代表工人，與政府達成的合約條件如下：

48%的人工作問題，通過無薪休假、輪崗休假、轉崗方式解決。（無薪休假其實就是給工人停工，不發薪水，等工廠效益好了需要人了，再招回來）

52%自願退休，買斷拿的錢比之前多一點。



其實到了最後，談出來給到工人的結果，並沒有什麼提升。這件事就這樣和平地結束了。但真的結束了嗎？

實際上，談判結束後，他們受到了非常慘烈的報復。其一，前文提到自衛組織中成立了幾十個小組，這些小組的帶頭人們，每個都在事後遭到了起訴和逮捕，並且被要求賠償罷工中給工廠造成的損失，因為他們嚴重影響了工廠運作，比如耽誤12000多輛汽車的生產，這幾十個人被要求賠償2.58億美元（約20億港元）。正是因為這個數額是不可能賠得起的，所以這完全就是一種報復性的手段。其二，之前堅守廠房的那700多人，他們全部都被列入了汽車行業的黑名單。

除了這些即時的懲罰，在這場罷工之後，他們還落下了各種生活的「後遺症」。好多參與者患上了應激綜合症、抑鬱症，而且後面即使找到了工作（或是在工廠繼續工作），他們的平均月收入也降到了757美元（約6000港元），較之前下降了74%，就連餬口都成了問題，婚姻家庭也跟着惡化。

如果追蹤這些被裁員或者參與罷工的工人們的生活，會發現從2009到2018年，這些人中已有30人因為貧窮、抑鬱、家庭破裂而自殺。一位工人曾在自殺前寫下這段話：

我的工資大幅減少，只能給孩子們吃拉麵，我很痛苦，吃不起米。

還有一個工人自殺前寫信給妻子：「我把債務留給了你，我很抱歉。」他的妻子也在不久後自殺。這樣的類似的事件，有30多起。在談判時，曾經商定的無薪休假，也變成了無限期休假，因為過了很久很久，也沒有叫他們回去工作過。

到這裏，這個故事好像就是一個完全黑暗的故事，工人們就像隨手可棄、沒人在乎的垃圾一般，被丟掉了。

韓相均——現實中的「成奇勳」 光州、雙龍一路到世越號

但還有人在乎他們，這個人就是韓相均，彼時雙龍工會的主席。時間來到2012年，從牢獄裏被放出來的韓相均，在這一年剛一齣獄，就爬上了雙龍工廠附近的一個很高的高壓輸電塔（12萬伏），在上面坐了171天，以此抗議雙龍沒有履行合約的行為——休假的工人根本不會被招回來，雙龍欺騙了他們。

韓相均（國際特赦組織官網）

韓相均的「瘋狂」早就有跡可循：1962年，他出生在故鄉光州，在韓國曆史上最大的民主運動——光州運動中，也有17歲的韓相均的參與，那時他是一個17歲的高中生，他拿着槍與全斗煥政府對抗，參與了五天的軍事鬥爭。而到了後來，他到了雙龍做了汽車廠工人，恰好在2008年當選工會主席，在2009年領導雙龍罷工——帶頭建立戰鬥系統，與軍警拼命抗爭。2012年的他，服刑結束，在工人群體間仍有着極高的聲望，因此他當選了韓國工會聯合會的主席，並且設定了當選後最大的目標——盯緊朴槿惠政府的腐敗行徑、反對對工人們的壓迫、揭露「世越號」事件裏政府的不作為……

他組織了很多大規模的抗議，其中最大的一次，就是揭露世越號黑幕的遊行。因此，他也被樸瑾惠政府以「煽動暴亂」的理由通緝。彼時不服氣的韓相均躲起來了，到了一個廟裏。時間來到2015年年底，他在這個廟裏被抓獲。他被抓走的那天，兩邊是夾道歡呼的群眾，前後是圍繞着他的記者，這個場景裏他緩緩走來，一點都不像個潦倒的罪犯，倒像一個凱旋歸來的英雄。2016年時，本來要被判5年監禁韓相均，在文在寅政府時期被提前釋放，在2018年時出獄了。

《魷魚遊戲》在塑造主角時，很有可能就參考了他的特質。否則，為什麼成奇勳在第二季贏了那麼多錢還要回來，要選擇繼續鬥下去。因為韓相均就是一直在戰鬥的人。世界就是一個魷魚遊戲、一個飢餓站台，是一個穩定的金字塔，在發生危機時，基層被犧牲成為垃圾，這是你們自己的問題，起因只是你們的愚蠢。孔劉在劇裏就扮演着這樣的審判者，訴說着這樣的價值：彩票和麪包之間你們選擇了去賭，正是因為這種僥倖，才使你們墜入深淵。然而像韓相均，像成奇勳這樣的人，他們有着完全不同的看法。他們認為你們設計了魷魚遊戲，可是我們不服，我不能因為我一個人贏了就把他人害死，就認為他們是傻瓜。這樣的矛盾之中，是深刻的意識形態衝突。成奇勳不認可這個世界是被操控的，上層人無限壓榨下層人，所以他們在劇裏也準備造反，像雙龍工人們那樣發起武裝暴動。

也許有人會認為，搞清楚遊戲規則，靠着自己偷奸耍滑的手段賺點錢，就是聰明，然而在韓相均、成奇勳的眼裏，這叫做接受規則，接受自己「垃圾」的生態位。而他們要反抗或者說要證明的，就是自己並不是垃圾，而是人。《魷魚遊戲》導演黃東赫，拍過很多成功的片子，對社會問題有持續的關注，他曾經說，就是為了雙龍的故事，製作了這部大熱電視劇。而當《魷魚遊戲》用Netflix的金錢和血淋淋的故事創造出收視神話時，雙龍的工人們也在等待，等待另一個世界，一個不是非要做贏家，不用賭上性命的世界。

很多參加過雙龍暴動的工人們，出現在了黃東赫的Facebook，他們或留言或私信，告訴他：

感謝你拍了我們當年的生活，感謝你記得我們的故事。如果沒有你的記錄，這些故事也許就那麼隨風而散了。

而當觀眾們持續討論着《魷魚遊戲》中眾多cult劇情時，韓相均還在做着他的事。如今2025年，韓相均已經60多歲，依舊是韓國一個生猛的人物，仍活動在社會一線，為底層人們奔走呼號。電視劇裏成奇勳說過這樣一句話：

我選擇相信人和生活。

而在故事的背面，現實裏的韓相均真的說過，和工人們在雙龍汽車工廠暴動中異口同聲：

讓我們一起生活，讓我們活下去。

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