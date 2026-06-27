美以黎簽署三方框架協議　以色列軍隊承諾撤出黎巴嫩南部兩個地區

來自美國、以色列與黎巴嫩的代表6月26日（周五）在華盛頓的國務院大樓簽署三方框架協議。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）其後表示，以色列將從黎巴嫩南部兩個地區撤軍，並將這些地區移交給黎巴嫩軍方。



美媒引述一位以色列高官表示，為期四日的談判促成了以色列、黎巴嫩和美國之間的三方協議，該協議將為「未來達成協議」奠定基礎，以期最終達成更廣泛的和平協議。

2026年6月26日，美國華盛頓國務院，在國務卿魯比奧（Marco Rubio）的見證下，來自美國、以色列和黎巴嫩的代表簽署三方框架協議。（Reuters）

協議簽署之際，黎巴嫩駐美國大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）表示，該協議將是「恢復黎巴嫩主權和領土完整的第一步」。

內塔尼亞胡表示，以色列軍隊將撤離的地區之一位於利塔尼河（Litani River）北岸，另一個位於利塔尼河南岸。以色列佔領的黎巴嫩南部領土包括利塔尼河南岸的地區。

26日晚上，內塔尼亞胡在一段預先錄製的影片聲明中表示，以色列軍隊的撤離是為了撤出以色列軍隊在黎巴嫩「不再需要」的地點。

美國國務院過去數日主持以色列和黎巴嫩之間的第五輪會談，這是特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府試圖促成這兩個從未建立外交關係的國家達成更廣泛協議的努力。

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在簽字儀式上表示，今天是「一切起點的開始，前方還有很多工作要做。我們絕不會低估這項任務的難度。但我們明白它的重要性，它至關重要。我們很榮幸能為促成此事貢獻一份力量。」

魯比奧又指，與以色列和黎巴嫩達成的框架協議確立了恢復黎巴嫩主權、解除真主黨武裝並拆除其基礎設施的明確程序。

路透社同日引述黎巴嫩電視台Al Mayadeen報道，隸屬真主黨的黎巴嫩國會議員法德拉拉（Hassan Fadlallah）表示，除非在美國的支持下「發動內戰」，否則黎巴嫩政府將無法執行26日在華盛頓與以色列簽署的框架協議。

2026年6月26日，美國華盛頓國務院，來自美國、以色列和黎巴嫩的代表簽署三方框架協議後，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與三方代表一齊鼓掌。（Reuters）

法德拉拉表示，真主黨將反對黎巴嫩政府採取的任何措施，並將更加堅定地持有武器。他還補充說，真主黨的反對是「嚴肅的」，不會允許黎巴嫩政府履行其承諾。