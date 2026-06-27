玻利維亞結束15年美元掛鈎制度　改採浮動匯率貨幣貶值30%

玻利維亞政府6月26日表示，該國將結束長達15年與美元掛鈎匯率制度，改採靈活的浮動匯率制度。玻利維亞央行隨即將官方匯率調整至1美元兌9.73玻利維亞諾，相較於先前的買入價，貨幣價值大幅貶值約30%，期望藉此恢復經濟穩定並提升外部競爭力。



路透社26日報道，玻利維亞經濟部當日在法令中表示，政府的目標是加強宏觀經濟穩定，保持外部競爭力。

這張2019年12月4日在玻利維亞拉巴斯（La Paz）拍攝的照片中，可以看到玻利維亞中央銀行的標誌。（Reuters）

報道指，玻利維亞近年面臨嚴重的美元短缺與外匯存底流失，導致黑市匯率一度飆升至1美元兌20玻利維亞諾。政府希望透過此次改革，正常化外匯市場，提升投資人信心，並爭取國際貨幣基金組織（IMF）約30億美元（約235億港元）的融資計劃。

然而，政府與國際貨幣基金組織（IMF）的談判引起勞工團體的反對，後者擔心政府與IMF達成協議或導致財政緊縮措施。

圖為2026年6月17日，中國安徽省阜陽市查獲的美元紙幣。（Getty）

相關勞工團體自5月以來，在全國各地發動示威並封鎖主要道路；總統帕斯（Rodrigo Paz）此前已宣布國家進入緊急狀態，允許更大規模的軍事部署，以清除封鎖並恢復秩序。