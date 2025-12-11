玻利維亞與以色列恢復外交關係　曾因加沙戰爭斷交2年

以色列與玻利維亞周三（12月10日）正式恢復外交關係。此前，玻利維亞政府2023年10月宣布與以色列斷交，以抗議以色列襲擊加沙地帶造成大量巴勒斯坦人死亡。



以色列外長薩爾（Gideon Sarr）和玻利維亞外長阿拉馬約（Fernando Aramayo）周三在美國華盛頓會面，並簽署一項恢復兩國關係的聯合聲明。

聲明指，玻利維亞中右翼總統帕斯（Rodrigo Paz）10月19日勝選後，以外長薩爾第二天就與他通了電話。

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）的左翼政府2009年因加沙衝突與以色列斷絕外交關係。 2019年，莫拉萊斯辭職後，右翼政府上台，兩國關係短暫恢復。但在2023年10月7日以哈衝突爆發後，其繼任者阿爾塞（Luis Arce）便再次斷絕兩國關係。

以色列與玻利維亞國旗。（網上圖片）

薩爾也證實，以色列人將不再需要簽證即可前往玻利維亞。以色列將很快任命一位駐玻利維亞大使，並將公布公共和私營部門的經濟合作計劃。