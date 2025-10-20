玻利維亞變天　基督教民主黨候選人當選總統　結束近20年左翼執政

南美洲中部國家玻利維亞（Bolivia）周日（10月19日）舉行總統選舉最後一輪投票，「基督教民主黨」（Christian Democratic Party，PDC）候選人帕斯（Rodrigo Paz）獲勝，結束長達20年的社會主義運動黨（MAS）統治。



半島電視台報道，玻利維亞最高選舉法庭（Supreme Electoral Tribunal）宣布，在97%選票開出後，帕斯以54.5%得票率勝出，領先於得票率為45.4%的對手基羅加（Jorge "Tuto" Quiroga）。報道指，帕斯將於11月8日就職。

帕斯是前左翼總統薩莫拉（Jaime Zamora）的兒子，但在本次選舉中，他代表的是中右翼的基督教民主黨。基羅加則以右翼聯盟「自由聯盟」的領導人身份，以堅定的市場主義政綱參選。

2025年10月19日，南美洲中部國家玻利維亞（Bolivia）舉行總統選舉最後一輪投票後，「基督教民主黨」（Christian Democratic Party，PDC）候選人帕斯（Rodrigo Paz）獲勝，結束長達20年的社會主義運動黨（MAS）統治。圖為他在初步結果公布後、於慶祝活動舉行期間上台講話。（Reuters）

玻利維亞周日舉行總統選舉最後一輪投票，這是近二十年來，選票上首次沒有左翼候選人。

玻利維亞左翼怎麼了？

報道指，自上次選舉以來，現任執政黨爭取社會主義運動黨（MAS）遭遇內訌，黨內領導人內部分裂，互相攻擊。在這場紛爭中，爭取社會主義運動黨未能提名候選人進入決選，這意味着其自2006年以來幾乎從未間斷的領導地位即將終結。

法媒則指，在美元和燃料短缺、年通脹率超過20%的情況下，厭倦現狀的選民在8月第一輪選舉中拒絕支持由前總統莫拉萊（Evo Morales）創建的爭取社會主義運動黨。