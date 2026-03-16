美國FCC：涉伊朗假新聞或被吊銷執照　朝野聯手捍衛言論自由

美國聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾 (Brendan Carr) 周六警告稱，如果廣播媒體傳播有關伊朗衝突的「假新聞」，一經聯邦機構認定，可能會被吊銷執照。此番言論遭到共和、民主兩黨議員的反對。



卡爾在社交媒體X中引述特朗普貼文表示：「那些散播謠言與扭曲新聞，也就是所謂假新聞的廣播媒體，在執照續期前，現在還有機會撥亂反正，」並強調：「法律條文很明確：廣播公司必須以公眾利益為重，否則將被吊銷執照。」

此插圖於2025年4月23日繪製，顯示美國聯邦通訊委員會（FCC）標誌與美國國旗。（Reuters）

對此，共和黨威斯康星州（Wisconsin）參議員約翰遜（Ron Johnson）受訪時表示，他不贊成政府控制私營企業，也不贊成干預受憲法保護的言論自由。

約翰遜稱「聯邦政府的職責是保護我們的自由，保護我們的憲法權利，」 並補充：「我不喜歡政府的強硬手段，無論誰在行使這種手段。所以我寧願聯邦政府盡可能地遠離私營部門。」

民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）表示：「這種威脅完全是獨裁者的慣用伎倆。 」另外， 加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）譴責此舉是「公然違憲」。

FCC中唯一的民主黨成員戈麥斯（Anna Gomez）表示，委員會「可以整天發出威脅，但卻無力付諸行動」。 她補充說：「廣播公司應該繼續以堅定而獨立的態度報道新聞，而不必擔心政府的壓力。」