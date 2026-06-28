委內瑞拉地震瓦礫奇蹟　初生嬰兒被困32小時獲救毫髮未傷｜有片

委內瑞拉6月24日接連發生7.2級和7.5級地震之後，地震重災區沿海城市拉瓜伊拉（La Guaira）傳來好消息。一名出生僅18日的初生嬰兒被困在廢墟32小時候獲救，而且毫髮未傷。從網上影片可見，當地時間26日（周五）救援人員在探射燈照射下工作，從瓦礫中將嬰兒抱出，嬰兒的母親其後亦獲救，現場響起熱烈的掌聲。



網民分享初生嬰兒在地震後獲救的畫面：

新加坡《海峽時報》引述法媒報道，影片顯示，救援人員小心翼翼地將裹在被子裏的嬰兒從一個人傳到另一個人，然後用紙巾輕輕地擦拭孩子。

在社交平台上發布影片的用戶金特羅（Andreina Quintero）表示，這名嬰兒只有18天大，被困廢墟32小時後毫髮無損。嬰兒的母親在嬰孩獲救一小時後亦獲救。

在6月26日之後發布的後續影片中，金特羅展示了躺在病床上的母親，一名醫護人員告訴她，嬰兒看起來沒有受傷。

隨後，醫護人員推測，母親可能用自己的身體或其他物品蓋住了孩子，救了孩子。

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據路透社27日報道，委內瑞拉議會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）表示，地震造成的死亡人數已上升至1430人，另有3,200人受傷，3,100人無家可歸。