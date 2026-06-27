美軍空襲伊朗目標回應海峽船隻遇襲　萬斯：以暴易暴

伊朗6月25日在霍爾木茲海峽附近襲擊一艘商船後，美軍26日空襲海峽週邊的伊朗軍事目標，美國副總統萬斯（JD Vance）強調需要以暴易暴。



萬斯在社交平台X發文，指伊朗簽署停火協議，美國已遵守協議內容。如果伊朗就如何實施諒解備忘錄有異議，德黑蘭方面大可以透過熱線溝通。但重申若遭到暴力攻擊，美國就會以同樣方式應對。

美軍中央司令部的發文提到：「美軍戰機襲擊了伊朗的導彈和無人機儲存設施以及沿海雷達站。伊朗軍隊對商船的無端攻擊行為顯然違反了停火協議。」

美國副總統萬斯（左）、巴基斯坦總理夏巴茲（中）及卡塔爾首相穆罕默德（右）2026年6月21日在瑞士出席4方會談（Pool via Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）26日較早時候表示，伊朗無人機襲擊霍爾木茲海峽的船隻是對停火協議的「愚昧違反」（foolish violation），但他並未表明這次事件是否會導致更大規模的敵對行動。

同日下午，當被問到伊朗是否會面臨任何後果時，特朗普在橢圓形辦公室向記者表示：「你們很快就會知道了。」

2026年6月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）發文表示，伊朗無人機襲擊霍爾木茲海峽的船隻是對停火協議的「愚昧違反」（foolish violation）。（truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普較早時候在網上發文表示：「伊朗至少向穿越霍爾木茲海峽的船隻發射了四架單向攻擊無人機。其中一架無人機擊中了一艘大型且造價昂貴的貨船的上層甲板。」

他寫道：「船隻受損，但能夠繼續航行。我們擊落了另外三架無人機。顯然，這是對我們停火協議的愚昧違反。」

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，從阿聯酋可以看見霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

25日襲擊發生數小時前，伊朗革命衛隊警告稱，船隻只有通過伊朗航線才能安全通過霍爾木茲海峽，這挑戰了特朗普政府有關海峽再次自由開放的說法。美國在簽署諒解備忘錄後解除了伊朗港口的封鎖。