美媒：美國隱瞞巴林基地受損程度　擬轉移軍力至以色列避伊朗火力

據美媒6月25日根據衛星圖像以及引述官員消息報道，美國位於巴林的核心海軍基地遭伊朗多次襲擊後，實際受損程度遠比五角大樓公開披露的更嚴重。目前，美方考慮重建該基地，並將在海灣地區的部分軍事設施遷至以色列。



《華爾街日報》報道，從2月下旬至6月，伊朗大量導彈、無人機突破防線，摧毀基地指揮總部、十餘座建築及兩組高價衛星通訊終端，暴露美軍中東防禦體系漏洞。

2026年3月2日，衛星圖像顯示，伊朗襲擊後，美國第五艦隊位於巴林（Bahrain）首都麥納瑪（Manama）的海軍基地遭到破壞。（Reuters）

美方此前僅稱無人員傷亡、基地運作未受影響，堅稱對伊朗打擊戰果遠超過自身損失。報道指出，美方當時刻意施壓商業衛星機構，限制基地受損畫面的曝光，隱瞞真實損失規模。

報道引述美方官員透露，受襲基地建築可能不重建，因軍方正在考慮將指揮中心轉移至地下，同時削減在科威特、沙特軍事部署，將軍事設施與行動向西轉移，遠離伊朗火力範圍，甚至考慮將部分基地遷至以色列。