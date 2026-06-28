世界盃2026｜墨西哥門票詐騙呃球迷170萬美元　一疑犯涉持槍威脅

墨西哥當局6月27日表示，一名墨西哥女子涉嫌與另一人合謀，詐騙有意購買世界盃門票的球迷近170萬美元（約1333萬港元），並涉嫌持槍威脅其中一名顧客。



當局指，當局近日在墨西哥城以北的特拉爾內潘特拉（Tlalnepantla de Baz）拘捕Lidia Silvia Cruz，她涉嫌搶劫一名有意購買世界盃門票的球迷，並詐騙大批想要購買6月11日在墨西哥首都阿茲特克體育場（Estadio Azteca）舉行的世界盃揭幕戰門票的球迷。

據當局稱，上述女子與她的男友Simón Selmen（目前仍在逃）涉嫌於5月22日在科阿卡爾科市（ Coacalco）一家銀行與一對夫婦見面。他們騙受害人上車，然後用槍威脅他們，最後搶走了4,600美元（約3.6萬港元）。

當局又指，另一名被控詐騙的男子Edgar Ramírez同樣在逃。這名35歲男子涉嫌向球迷出售60多張、總值近87萬美元（約682萬港元）的墨西哥國家隊揭幕戰門票，但他事後聲稱母親去世而未能與球迷見面完成交易，並在比賽日前夕停止接聽電話及回覆短訊。