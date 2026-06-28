加沙和平委員會據報擬豁免成員及關聯機構法律責任　專家憂濫權

撰文：藺思含
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據英國《衛報》報道，由美國總統特朗普倡議成立、主張解決加沙問題的「和平委員會」（Board of Peace）獲聯合國授權管治加沙的「和平委員會（Board of Peace）」，正起草一項內部決議，計劃賦予委員會成員等關聯人員和機構法律豁免，同時容許他們免費徵用加沙的公共財產。

曝光的四頁草案顯示，豁免權涵蓋委員會全體成員、委員會高级代表办公室、巴勒斯坦技術官僚、國際部隊以至外判承辦商，使他們免於在加沙法院面臨任何逮捕、拘留或法律訴訟。草案列明，身兼委員會主席的特朗普（Donald Trump）有權在獲得委員會多數支持下，撤銷某人的豁免權。此外，草案更容許組織「免費」獲取加沙的公共物業和設施用作基地與後勤場地。

圖為2026年2月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華府主持「和平委員會」（Board of Peace）首次會議。（Reuters）

報道引述多名審閱草案的國際法專家稱，若決議生效，一旦發生針對加沙居民的槍擊或事故，將完全缺乏外部問責機制，恐重演美軍外判商昔日在伊拉克和阿富汗的濫權爭議。此外，免費徵地條款更可能為非法沒收巴勒斯坦人財產打開大門。

委員會官員強烈否認草案內容，反駁及斥責其編造委員會「無法無天」的說法及具誤導性，強調所有人員將受清晰的問責機制監管，並否認總統擁有設立或撤銷豁免權的角色。

加沙和平委員會由一個七人組成的執行委員會領導，當中包括特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）及國家安全顧問魯比奧（Marco Rubio）等美方高層。聯合國安理會授權該委員會管治加沙至2027年底，惟目前大部分承諾資金仍未到位。

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