特朗普施壓伊朗用解凍資金購買美產品　稱不遵守協議將採取行動

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月22日（周一）表示，如果伊朗不遵守與華盛頓達成的協議，美方將「採取必要行動」。特朗普上週與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian ）簽署美伊諒解備忘錄，雙方就協議解凍資金的用途產生新分歧。



特朗普周一要求伊朗將解凍資金專門用於採購美國食品，稱伊朗人口眾多、糧食供給不足，此舉可讓資金回流扶持美國農業。特朗普還威脅稱：「如果伊朗不履行協議，或者他們的行為不端，我將採取必要措施。」

2026年6月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓辦公室發表講話。（Reuters）

對此，伊朗央行行長赫馬蒂（Abdolnaser Hemmati）通過伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency） 回應，稱依據雙方諒解備忘錄，伊朗無義務採購美國農資，凍結資金除剛需物資外，也可用於其他非制裁類商品。

本輪美以對伊朗、以色列對黎巴嫩的空襲沖突，已造成數千人遇難、數百萬人流離失所。同時，持續的地區戰亂衝擊全球市場，直接推高了國際石油價格，對全球經濟亦造成影響。