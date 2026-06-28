澳洲兒童社交平台禁令罰金翻倍　科企最高可遭罰5億

澳洲宣布，任何未遵守兒童社媒禁令的科技公司，最高罰款將翻倍。



路透社報道，根據新規，違反禁令的最高罰款將從4950萬澳元（約2.67億港元）躍升至9900萬澳元（約5.35億港元）。

澳洲政府也將加強互聯網監管機構網絡安全專員的信息收集權力，讓專員可以強製社交媒體公司提供證據，證明採取哪些措施阻止16歲以下青少年註冊賬戶。

計劃中的法律修訂也將允許監管機構從第三方（例如年齡驗證服務提供商或應用商店）收集信息，以協助核實平臺所作的聲明。

總理發言人說，相關修正案何時提交議會尚未確定，但政府將很快公布更多細節。

2026年6月3日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在新聞發布會上講話。（Reuters）

當局重申，網絡安全專員正在積極調查五個平台可能存在的違規行為，包括Meta旗下的Instagram和Facebook、谷歌旗下的YouTube、Snap旗下的Snapchat以及TikTok。

澳洲實施六個月的社交媒體禁令正受到許多國家的密切關註。澳總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）發聲明說：「自從引入社交媒體最低年齡限製以來，我們看到輿論風向的轉變以及全球範圍內的積極勢頭，這讓我感到鼓舞。但很明顯大型科技公司在遵守法律方面做得還不夠，社交媒體上仍然有太多未成年人」

聲明稱，禁令實施以來，已有超過500萬個16歲以下用戶的賬戶被停用或限製。

不過，大量研究也表明，科技公司設置的年齡驗證機製（例如自拍）容易被青少年繞過，而且在很多情況下，他們從未被要求證明自己的年齡。

2026年2月20日，幾名青少年在受訪時低頭看著手機螢幕。訪談內容是關於一項旨在禁止15歲以下青少年使用社交媒體。（Reuters）

根據本周發表在《英國醫學雜誌》上的一項研究，在禁令生效三個月後，85%的12歲至15歲澳洲青少年仍在繼續使用社交媒體。這項研究對408名青少年展開調查。

研究指出，三分之二的青少年通過謊報年齡或發布平臺認可的自拍照來維持在線狀態。

今年4月，代表科技供應商的行業機構，將禁令執行不力歸咎於社交媒體平台在年齡驗證工具部署方面的不足，而非技術本身的局限性。

澳洲通信部長威爾斯發聲明說：「根據我從網絡安全專員處定期收到的信息，我清楚的看到，社交媒體平臺正在照搬大型科技公司的慣用伎倆，僅僅做最低限度的工作就勉強過關。」

另外，論壇網站Reddit已就禁令向澳洲最高法院提出挑戰，試圖以言論自由為由推翻禁令。

文章獲得《聯合早報》授權轉載

