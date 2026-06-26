85%青少年繞過社媒禁令澳洲擬加強執法　TikTok與YT印尼停470萬AC

澳洲社交媒體禁令生效已半年多，然而，一份6月25日公布的研究顯示，在受訪的408名澳洲青少年當中，禁令實施三個月後，仍有高達85%的12至15歲受訪者持續使用社交媒體。總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）26日表示，他熱衷於確保禁令盡可能嚴格。與此同時，隨着印尼社交媒體限制措施生效，印尼通訊和數碼部長梅蒂雅（Meutya Hafid）25日說，TikTok已停用410萬個16歲以下兒童的賬戶，而Alphabet旗下谷歌（Google）的影片平台YouTube已停用60萬個賬戶。



印尼3月頒布法規，要求經政府認定為高風險的社交媒體公司停用16歲以下兒童的賬戶，目前停用的平台包括X、Meta旗下的Instagram和視頻遊戲平台Roblox。梅蒂雅6月25日說：「我們不僅要推遲兒童訪問社媒平台的時間，還希望平台的行為也能隨之改變。」

INSTAGRAM現有logo

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《英國醫學雜誌》（BMJ）研究指，66%未成年人透過謊報年齡或上傳自拍照完成年齡驗證，成功規避平台限制。

研究得出結論稱，幾乎沒有證據表明，16歲以下青少年的社交媒體使用率，因禁令而馬上實質下降。

澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）表示，他們正準備對多個平台採取法律行動，如果發現這些平台系統性地未能遵守禁令，將面臨最高4,950萬澳元（約2.7億港元）的罰款。