美國土安全部長：持臨時身份移民應尋求永久居留權或離境

美國國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）6月28日（周日）表示，持臨時保護身份的移民應尋求永久居留權或返回原籍國。他還表示，美方會提供機票及外加費用幫助返回原籍國的移民安頓。



路透社報道，最高法院上週作出一項裁定，允許特朗普（Donald Trump）政府剝奪數十萬海地和敘利亞移民的人道主義身份，而該身份原本能保護他們免於被遣返至飽受衝突與貧困之苦的原籍國。

馬林則在接受美媒訪問時表示，「要麼努力填寫申請表，以永久身份留在美國；要麼我們會幫助你們返回祖國」。

2026年6月25日，美國國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）在華盛頓特區國會山莊，出席眾議院撥款委員會國土安全小組委員會的聽證會。（Reuters）

馬林亦補充稱，「我們會給你們提供機票，外加大約2100美元，幫助你們抵達後重新安頓下來。但根據法院的裁決以及臨時保護身份本身的名稱，它並非永久身份」。

美國聯邦法律允許政府向逃離戰爭、災難或其他困境的人們授予美國臨時合法居留權。儘管政府試圖終止這些保護措施，但目前國務院仍警告民眾不要前往海地或敘利亞，理由是當地普遍存在暴力、犯罪、恐怖主義和綁架事件。