伊朗據報襲擊科威特與巴林美軍設施 革命衛隊：報復美國
撰文：羅保熙
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伊朗6月27日晚對科威特和巴林境內的美軍目標，發動了一系列報復性攻擊。此前，美軍連續第2天轟炸伊朗，稱是為回應伊朗攻擊通過霍爾木茲海峽油輪的行動。
伊朗革命衛隊聲稱，他們「摧毀了位於科威特阿里·薩利姆空軍基地（Ali Al-Salem Air Base）和巴林薩勒曼港（Port Salman）第五艦隊海軍基地的8處重要的美軍設施」。
目前尚不清楚襲擊造成的損失有多大，但科威特方面表示，他們正在試圖攔截襲擊，「任何可能聽到的爆炸聲都是防空系統攔截敵方目標的結果」。 革命衛隊還警告，任何進一步侵略行動都將招致「毀滅性回應」。
巴林內政部表示，空襲警報響起後已呼籲民眾「保持冷靜，前往最近的安全地點避難」。巴林境內設有美國重要海軍基地。
革命衛隊還表示，已採取措施來管制霍爾木茲海峽的航運，未經許可通行的船隻將面臨更嚴厲處置。伊朗日前也曾警告，任何未經許可的船隻皆不得通過該海峽。
本月中，在巴基斯坦協調下，美國與伊朗簽署旨在終結中東戰爭的14點諒解備忘錄，如今雙方新一輪的交火或讓有關的和談變得更加艱難。
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