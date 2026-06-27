特朗普公開美國新紀念護照設計圖　配文：歡迎　但要乖

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月26日在社交媒體發文，公開美國建國250周年限量版紀念護照設計圖，並配文：「美國的新護照，上面寫著：『歡迎，但要乖！（Welcome, but be good!）』」。



從特朗普最新公布的護照可見，他本人站在堅毅桌（Resolute Desk）後方，背景為「獨立宣言」（Declaration of Independence）原文，底部則印有他的簽名。另一頁則印有畫家特朗布爾（John Trumbull）描繪的經典名畫《獨立宣言》。

2026年6月26日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）公布美國建國250周年限量版紀念護照設計圖。（Truth Social）

該限量版護照早在今年4月曾首次對外公布，是美國建國250周年慶典的專屬紀念品，整本證件的封面、封底與內頁均採用定製藝術畫面。美媒指出，最新設計圖上的特朗普肖像，是以史密森尼國家肖像館收藏的總統肖像作為參考，與此前官方公布的版本不同。

2026年4月28日，美國國務院發布的護照效果圖，展示美國總統特朗普（Donald Trump）的肖像和簽名。（U.S. State Department/Handout via REUTERS）

據美國官員指，這款紀念護照僅限定華盛頓護照中心（Washington Passport Agency）現場更新辦理可默認發放，線上辦理或其他地點申辦，仍沿用傳統護照設計。

目前，尚不確定該新設計圖是否為官方最終效果。