特朗普公開美國新紀念護照設計圖 配文：歡迎 但要乖
撰文：林嘉敏
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月26日在社交媒體發文，公開美國建國250周年限量版紀念護照設計圖，並配文：「美國的新護照，上面寫著：『歡迎，但要乖！（Welcome, but be good!）』」。
從特朗普最新公布的護照可見，他本人站在堅毅桌（Resolute Desk）後方，背景為「獨立宣言」（Declaration of Independence）原文，底部則印有他的簽名。另一頁則印有畫家特朗布爾（John Trumbull）描繪的經典名畫《獨立宣言》。
該限量版護照早在今年4月曾首次對外公布，是美國建國250周年慶典的專屬紀念品，整本證件的封面、封底與內頁均採用定製藝術畫面。美媒指出，最新設計圖上的特朗普肖像，是以史密森尼國家肖像館收藏的總統肖像作為參考，與此前官方公布的版本不同。
據美國官員指，這款紀念護照僅限定華盛頓護照中心（Washington Passport Agency）現場更新辦理可默認發放，線上辦理或其他地點申辦，仍沿用傳統護照設計。
目前，尚不確定該新設計圖是否為官方最終效果。
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