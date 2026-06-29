中國將20間日本實體列入出口管制管控名單　稱遏制新型軍國主義

中國商務部6月29日宣布，將20間日本實體列入出口管制管控名單，稱此舉遏制日本的「新型軍國主義」。



商務部發言人表示，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將防衛研究所等參與提升日本軍事實力的20間日本實體列入出口管制管控名單。

當局並採取以下措施：禁止出口經營者向上述20家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中華人民共和國的兩用物項轉移或提供給上述20家實體；正在開展的相關活動應當立即停止。特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

中日關係：圖為2018年10月25日，北京天安門廣場有中日兩國國旗飄揚。（Getty）

根據商務部的網站顯示，遭列入出口管制管控的日本實體分別為：

1. 防衛研究所（National Institute for Defense Studies）

2. 陸上裝備研究所（Ground Systems Research Center）

3. 艦艇裝備研究所（Naval Systems Research Center）

4. 航空裝備研究所（Air Systems Research Center）

5. 日鋼特機株式會社（NIKKO TOKKI Co., Ltd.）

6. 日鋼YPK商事株式會社（NIKKO-YPK SHOJI Co., Ltd.）

7. 三菱電機防衛與空間技術株式會社（Mitsubishi Electric Defense and Space Technologies Corporation）

8. 三菱電機軟件株式會社（Mitsubishi Electric Software Corporation）

9. 三菱電機工程株式會社（Mitsubishi Electric Engineering Company, Limited）

10. 三菱精密株式會社（Mitsubishi Precision Company, Limited）

11. 三菱重工海洋技術株式會社（MHI Oceanincs Co., Ltd.）

12. 三菱重工相模高科技株式會社（MHI Sagami High-tech, Ltd.）

13. 三菱重工物流技術株式會社（MHI Logitec Co., Ltd.）

14. 光和興業株式會社（KOWA KOGYO, Ltd.）

15. 菱重特殊車輛服務株式會社（MHI Special Vehicles Parts Supply & Technical Service Co., Ltd.）

16. 三菱重工海事技術株式會社（MHI Maritech, Co., Ltd.）

17. KGM株式會社（Kawajyu Gifu Manufacturing Co., Ltd.）

18. 日本飛機株式會社（NIPPI Corporation）

19. 福圖尼奧株式會社（Fortunio Co., Ltd.）

20. 青木精密工業株式會社（Aoki Seimitsu Kogyo Co., Ltd.）

日本防衛大臣小泉進次郎6月28日與韓國防長安圭伯在首爾舉行會談。（Reuters）

商務部發言人就對日相關出口管制措施表示，中方在今年2月24日將三菱造船株式會社等20間日本實體列入出口管制管控名單，斯巴魯株式會社等20家日本實體列入關注名單，目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖。中方此舉完全正當、合理、合法，旨在堅決遏制日本「新型軍國主義」妄動。

發言人稱中方希望日方迷途知返，改變錯誤行徑，真正反思並回到正確軌道。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。

另外商務部同日亦公布20間日本實體關注名單：

1. 三井E&S株式會社（MITSUI E&S Co., Ltd.）

2. 三井物產航空航天株式會社維修中心（Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. Maintenance Center）

3. 泰拉無人機株式會社（Terra Drone Corporation）

4. ACSL株式會社（ACSL Ltd.）

5. 三菱原子燃料株式會社（Mitsubishi Nuclear Fuel Co., Ltd.）

6. 日本原燃株式會社（Japan Nuclear Fuel Limited）

7. 富士通網絡解決方案株式會社（Fujitsu Network Solutions Limited）

8. 日立高端系統株式會社（Hitachi Advanced Systems Corporation）

9. 小松產機株式會社（Komatsu Industries Corporation）

10. 小松NTC株式會社（Komatsu NTC Ltd.）

11. 沖電氣工業株式會社（OKI Electric Industry Co., Ltd.）

12. OKI通信回聲株式會社（OKI Com-Echoes Co., Ltd.）

13. OKI電路技術株式會社（OKI Circuit Technology Co., Ltd.）

14. OKI奈克斯泰克株式會社（OKI Nextech Co., Ltd.）

15. 沖電氣工程株式會社（OKI Engineering Co., Ltd.）

16. YDK科技株式會社（YDK Technologies Co., Ltd.）

17. 日本電磁測器株式會社（Nihon Denji Sokki Co., Ltd）

18. 豐和工業株式會社（Howa Machinery, Ltd.）

19. 細谷火工株式會社（Hosoya Pyro-Engineering Co., Ltd.）

20. 藤倉航裝株式會社（The Fujikura Parachute Co., Ltd.）

聲明指，出口經營者向上述實體出口兩用物項，不得申請通用許可或者以登記填報信息方式獲得出口憑證；申請單項許可時，應當提交對列入關注名單實體的風險評估報告，並提供不將兩用物項用於一切有助於提升日本軍事實力用途的書面承諾。許可審查期限不受《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》第十七條第一款規定期限的限制。

商務部將對關注名單中實體的兩用物項出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查，涉日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口不予批准。

2026年5月6日，菲律賓北伊羅戈省，日本陸上自衛隊88式艦對艦導彈發射器在美菲聯合年度軍事演習「肩並肩」（Balikatan）期間，作為聯合特遣部隊（JTF）海上打擊演習的一部分進行發射。（Reuters）

列入關注名單的實體根據《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》第二十六條規定，履行配合核查義務的，可申請移出關注名單。商務部核實後，可以將其移出關注名單。