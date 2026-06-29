日本東北地區接連6級以上強震　專家籲提防更強地震及海嘯

日本東北地區青森縣和岩手縣四天內發生兩次6級以上地震。繼上周四（6月25日）的7.2級地震後，周日（28日）清晨，岩手縣近海再次發生6.1級地震。



接連發生地震的「三陸遙沖」，曾在1994年發生7.6級地震。日本地震專家警告，有必要警惕未來發生7.5至8級大地震和海嘯的風險。

青森縣和岩手縣上周四剛經歷最大震度達到「6強」的地震，共有12人受傷，390多座建築物受損。由於修復工作尚未完成，強震接連發生，引發當地居民擔憂。

2026年6月25日，日本岩手縣發生地震。（影片截圖）

據日本電視台報道，青森縣八戶港館鼻碼頭周日舉辦日本國內規模最大的早市，清晨就已經擠滿遊客。突如其來的劇烈震動，讓在場攤販和遊客驚恐不已。

八戶市一名女居民說，八戶市前幾天才發生強震和餘震，地震如此頻繁，讓人擔心是否還會發生更強烈的地震。

日本氣象廳在上周四地震後，曾呼籲日本民眾保持警惕，防範地震後約一周內再次發生最大震度達「6強」的地震。

京都大學防災研究所的西村卓也教授說，周邊地區近期接連發生大地震，令人不得不擔心這裏可能成為目前最危險的區域。1994年，青森縣八戶市震感強度最高達6級，地震造成三人死亡，788人受傷。岩手縣宮古市也觀測到50厘米高的海嘯。

岩手縣周日凌晨發生的6.1級地震也影響其他北部地區，當局在北海道等地觀測到震度3級以上地震。

日本當局正密切關注附近核能設施的安全情況。東北電力公司的報告稱，青森縣東通核電站及宮城縣女川核電站均未發現異常。日本核燃料公司也說，位於青森縣太平洋沿岸六所村的核燃料後處理廠未出現異常。

日本近日地震頻發，山梨縣東部（富士五湖地區附近）周五（26日）也發生最大震度達「6弱」的地震，導致首都圈搖盪。地方當局說，山梨縣、靜岡縣、埼玉縣和神奈川縣共有21人受傷。

熱門旅遊打卡景點，位於山梨縣富士吉田市、被列為富士山世界文化遺產組成部分的「北口本宮富士淺間神社」，震後發現有11座石燈籠的頂部斷裂墜落。

雙颱風接近日本列島 多地遭遇洪災

除了地震，周末接近日本列島的海高斯和米克拉雙颱風，給日本多個地區帶來洪水災害。從關西大阪到關東的廣大地區都受到波及，神奈川縣橫須賀市、三浦市和靜岡縣下田市發佈「4級山泥傾瀉預警」，有30萬人疏散。

2026年6月26日，颱風米克拉（Typhoon Mekkhala）吹襲日本沖繩本島。日本氣象協會呼籲當地民眾提防強風暴雨。強風可導致行駛中的貨車翻側，而強降雨災害的風險也迅速增加。據預測，米克拉將於27日影響九州及關東地區，屆時當地亦將出現強風暴雨。圖為沖繩本島凌晨已開始下大雨。（網絡圖片）

氣象當局報告，日本各地觀測到創紀錄的降雨，單日降雨量大大超標。儘管雙颱風星期天已轉化為溫帶氣旋並遠離日本，但雨季的降雨仍持續。由於部分地區地基可能已變得不穩定，當局認為山泥傾瀉和泥石流等災害風險進一步升高。

山口縣平生町發生山泥傾瀉，一棟兩層住宅的一樓被泥沙碎石掩埋。屋內一名七旬老翁在星期六（27日）清晨被確認遭活埋。住宅內的一家五口，有三人送往醫院急救，兩人傷勢嚴重。

本文獲《聯合早報》授權轉載

