日本山梨縣5.6級地震釀17傷　專家：與富士山火山活動無關

日本山梨縣東部富士五湖地區6月26日晚10時29分發生5.6級地震，富士河口湖町測得最大震度為6弱級，多地有震感。本次地震引發外界對富士山火山活動的擔憂，專家分析震央位向來活躍，稱暫未觀測到火山異常。地震造成累計17人受傷，山梨8人、東京6人、神奈川2人、靜岡1人。



火山學專家藤井敏嗣表示，此次地震與富士山火山活動無關。他稱震央位於大月市至道志村地下20公里，地處菲律賓海板塊隱沒帶，本就地震多發；且震源遠離富士山岩漿庫，不會觸發噴發。

2026年6月26日晚10時29分左右，日本山梨縣東部富士五湖地區發生5.6 級地震，多地震感明顯，其中富士河口湖町測得最大震度6弱（6-）級。（NHK）

東京大學地震研究所教授酒井慎一也補充稱，震周邊向來活躍，本次只是區域持續地震中的一次較大震動，近期關東、東北地震震點分散，相互關聯度低。

不過，氣象廳示警，當地連日降雨，地層鬆軟，強震大幅提升山崩、土石流風險，大月市、富士河口湖町已下調滑坡警戒門檻；同時提醒未來一周仍有發生同等或更強餘震的可能，且隨後有颱風逼近，災害風險加劇。