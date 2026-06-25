歐洲五國承諾加強防務合作 默茨馬克龍等人感謝施紀賢促進團結
撰文：聯合早報
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歐洲五國領導人以及北約秘書長周三發表聯合聲明稱，將盡可能地加強防務工業合作。
據新華社報道，法國、德國、意大利、波蘭和英國領導人週三（6月24）在柏林舉行會晤，北約秘書長呂特（Mark Rutte）則在華盛頓遙距與會。
聯合聲明說，加強防務工業合作對提升北約能力、作戰準備水準和韌性至關重要。 各方將重點聚焦防空、無人系統、人工智能、遠端火力等方面的建設。各方同意，將加快落實歐洲在縱深精確打擊能力方面的聯合研發和採購。
聲明還說，各方應藉助金融機制動員更多資本投入防務產業和新興技術領域。
歐洲領導人週三也向即將卸任的英國首相施紀賢（Keir Starmer）致謝。
德國總理默茨（Friedrich Merz）在聯合新聞發佈會上對施紀賢說：「你為加強北約和促進歐洲團結做出了巨大貢獻。對於你即將卸任，我深感遺憾，但同時也對過去幾個月裹我們之間卓越的合作充滿感激。」
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）說，施紀賢在經歷了艱難的脫歐進程後，修復了英國與歐盟之間的關係。
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則說，施紀賢「過去兩年來為提升英國在歐洲和北約中的作用做了大量工作，並展現出了尊嚴、得體與勇氣。」
本文獲《聯合早報》授權刊載
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