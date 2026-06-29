芬蘭擬2031年前以AI全面改造公共部門　料削數千職位

芬蘭政府計劃在2031年將當地整個公共部門改造成基於人工智能（AI）的系統，這項改革預計將重塑公共服務，並減少對數千名公共部門工作人員的需求。



芬蘭財政部常任秘書馬亞寧（Juha Majanen）6月26日接受《赫爾辛基日報》（Helsinki Times）訪問時透露，政府計劃在2031年前將整個公共部門轉型為以人工智能為基礎的系統，逐步採用共享AI平台，涵蓋國家、市政府及福利服務郡，目標是將公共部門生產力提升至少20%，以應對人口老化與財政壓力，確保福利國家的長期資金。

芬蘭財政部常任秘書馬亞寧（Juha Majanen）。

馬亞寧表示，AI將成為公共行政的基礎，屆時員工數目將會減少，主要透過自然流失（退休不填補）實現，但部分員工亦會因AI取代原有工作而失業。前總理西比萊（Juha Sipilä） 曾估計AI可為政府節省高達80億歐元（約715億港元）；中間黨及社會民主黨均已將AI效率措施納入財政計劃。

然而，代表公部門專業人員的工會Pro隨即發出警告。工會主席西莫拉（Niko Simola）表示：「使用AI本身是合理的，但現在主要是透過節省來推進，員工與公共服務的影響被忽略。」他強調AI應以提升生產力與服務質素為目標，而非合理化裁員，並指出公共行政涉及公民法律權利、平等服務及敏感個人資料，需格外謹慎使用AI。

左翼聯盟國會議員約克萊寧（Jessi Jokelainen）則呼籲更廣泛的勞動市場改革，包括探討對AI產生的經濟價值徵稅，以及推行基本收入，配合終身學習機會，協助工人適應技術變革。