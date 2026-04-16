加拿大圖減對美依賴　芬蘭總統讚方向正確：加入歐盟「天作之合」

加拿大正致力推動貿易多元化，以減少對美國的依賴，芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）4月15日於訪問加拿大期間，讚揚加方採取貿易多元化是正確的方向，並比喻稱若加拿大加入歐盟，將是「天作之合」。



據加拿大通訊社報道，斯圖布在渥太華的卡爾頓大學發表演說時指出，加拿大在維持與美國關係的同時，致力拓展與印度、中國及歐盟的關係，是正確的避險策略。他稱：「面對當前國際秩序的轉變，芬蘭和加拿大等規模較小的國家，可透過提出具建設的議程來塑造更安全、繁榮的世界秩序。」

斯圖布認同加拿大總理卡尼（Mark Carney）所倡導的「有原則的實用主義」，並將其自身理念描述為「基於價值觀的現實主義」。兩人正嘗試融合關於世界秩序「破裂」與「轉型」。

2026年4月16日，芬蘭總統斯圖佈在芬蘭赫爾辛基會見了歐洲議會議長梅特索拉。（Reuters）

斯圖布對俄烏戰爭短期達成和平協議感到悲觀，並稱盟友應為戰爭進入下一個冬季做好準備。

對於加拿大與歐盟的關係，斯圖布以「天作之合」形容加拿大加入歐盟的設想，並稱相關談判可能「比芬蘭加入北約更快」。但他也承認，此構想並未由加、歐高層正式提出。

加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）則幽默表示，芬加關係已從「好朋友」進入「正式交往」階段，並提議雙方將在北極破冰船領域的合作，擴展至衛星與量子技術等領域。