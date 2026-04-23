AI陪伴是雙面刃？芬蘭研究：長期使用或致焦慮抑鬱　讓人逃避現實

最新研究顯示，人工智能（AI）陪伴雖可在一定程度上緩解孤獨、提供情感支持，但長期使用可能對用戶心理健康和現實社交關係產生負面影響。



據新華社報道，芬蘭阿爾託大學（Aalto University）牽頭的一項研究發現，AI的陪伴與互動能夠為用戶提供安慰和支持，但與此同時，用戶語言中也出現更多焦慮、孤獨和抑鬱，甚至是自我傷害念頭的跡象。

這項研究基於一款被設計為用戶的虛擬朋友、導師甚至情感伴侶的AI聊天機械人Replika。（圖/翻攝自Replika官網）

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據阿爾託大學4月7日發布的公報，這項研究基於一款被設計為用戶的虛擬朋友、導師甚至情感伴侶的AI聊天機器人Replika。

數據顯示，在開始使用這類AI系統後，用戶在網絡平台上的發帖內容更加頻繁地涉及人際關係話題，但表達中負面情緒信號也有所增加。

研究人員指出，AI陪伴能夠提供持續、無條件且不知疲倦的回應，這對存在社交困難的人群具有較強吸引力。但隨着時間推移，它也可能抬高用戶面對現實人際關係的心理門檻，使人更難適應現實關係中的複雜性、不確定性和情感投入，進而減少與他人的主動聯繫。

研究人員提醒，隨着AI快速發展，人們在使用相關技術時需更加謹慎。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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