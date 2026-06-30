英揆熱門人選貝安德施政藍圖 擬下放權力並設「北部唐寧街10號」
撰文：張涵語
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英國下任首相熱門候選人貝安德（Andy Burnham）6月29日（周一）發表演講時誓言，要重新分配英國各地權力，並計劃在曼徹斯特設立「北部唐寧街10號」，以負責監督英國歷史上規模最大的權力重新平衡。
綜合英媒報道，「北部唐寧街10號」在權力下放方面將有三大明確任務：增加公眾對水務、能源及住房等基本公用事業的所有權；推動全國大片地區的再工業化；以及振興城鎮，並優先關注那些被遺忘的地區。
貝安德還承諾將推行戰後以來「規模最大的公屋建設計劃」，對教育體系進行全面重新思考，並以公平且持久的方式削減福利開支。貝安德亦指，一旦入主唐寧街，將盡早推出一項生活成本支援方案。
對於貝安德德施政藍圖，保守黨領袖栢丹娜（Kemi Badenoch）表示，貝安德支持權力下放是因為他「不知道該怎麼辦，所以想把問題推給別人」。
貝安德於上周一宣布有意競選首相。而到目前為止，他是唯一一位宣布參選的工黨議員。如果他最終成為唯一候選人，最早或在7月20日就任首相。
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