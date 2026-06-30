捷藍航空紐約機場降落　疑空中撞無人機　公司：未發現碰撞痕跡

美國聯邦航空管理局（FAA）引述涉事機師指，捷藍航空公司（JetBlue）一架空中巴士A321客機6月29日在紐約甘迺迪機場（John F. Kennedy International Airport）準備降落時，在空中與一架無人機相撞。公司表示，該航班已安全着陸且無人受傷，目前的檢查暫未發現機身有任何損壞或碰撞痕跡。



美媒報道，美國聯邦航空管理局在聲明表示，該航班的機師報告稱，他們29日上午7時15分左右準備降落時，飛機在大約914米的高度遭遇撞擊。

2022年7月2日，美國紐約市，達美航空的飛機在停泊在紐約甘迺迪機場。 （路透社）

據航空交通管制線上收聽平台ATC.com，機師當時告訴塔台，一架無人機撞到駕駛艙正上方的位置；而航班追蹤網站Flightradar24的數據則顯示，飛機在事發一刻，距離紐約甘迺迪機場約16到19公里。

美國聯邦航空管理局正在調查事件，倘證實客機曾遭無人機撞擊，這將是已知最早的無人機與美國商用客機相撞意外之一。

2026年5月5日，捷藍航空公司一架空中巴士A321飛機在位於西班牙巴塞羅那（Barcelona）的機場跑道上準備起飛。（Getty）

美媒稱，機場附近當日亦發生另一宗類似的事件，一名直升機機師報告指，他駕駛直升機由飛往曼哈頓時，差點撞上一個巨大的遙控模型飛機。然而，美國聯邦航空管理局強調兩宗事件並無關聯。