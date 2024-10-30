美國女子告捷藍航空　投訴「雪糕三文治」雪得太硬　咬甩門牙索賠

美國新澤西州（New Jersey）一名女子入稟控告當地廉航公司捷藍航空（JetBlue），稱其提供的雪糕三文治，導致她的一顆門牙折斷。原告在入稟狀中稱，所獲的雪糕三文治的冰凍程度「造成危險」。



名為Kiara Quinonez的女子聲稱於今年8月20日，在從紐約甘迺迪機場飛往法國巴黎戴高樂機場的航班上，機組人員提供了一款草莓酥餅雪糕三文治給她。

訴訟稱，這款甜品「溫度低於合理或安全食用的溫度」。她指，雖然她那塊雪糕三文治的「溫度和固態非常危險」，但卻無人向她作出警告。訴訟還稱，由Nightingale雪糕公司生產的冷凍甜品導致她的一顆牙齒「遭受嚴重的身體傷害，包括牙根骨折」。

美國女子告捷藍航空，投訴「雪糕三文治」雪得太硬，圖為同一供應商的雪糕三文治產品。(Nightingale)

該女人聲稱，因咬雪糕三文治而遭受「痛苦、磨難與精神痛苦」，還說她仍要承擔持續治療的費用，包括須拔掉牙齒並裝上植牙的開支。她透過代理律師要求法庭進行審判，以確定捷藍航空應為事件賠償多少錢。