捷藍航空一紐約飛佛州客機　起落架驚現兩具腐屍　警追查死者身份

美國捷藍航空（JetBlue）1月7日表示，一架從紐約起飛的客機昨日在佛羅里達州勞德代爾堡-荷里活國際機場（Fort Lauderdale–Hollywood International Airport）降落後，機場人員在一次「例行」的維護檢查中於起落架艙內發現兩具男性屍體。



美國有線新聞（CNN）報道，客機於當地時間6日晚上11時10分在機場降落，有機場技術人員在起落架艙內發現兩名男性屍體。執法人員透露，屍體被發現時已嚴重腐爛。

當地警方發言人表示，他們除了已確認死者均是男性外，目前尚不清楚其確切身份。他補充指，法醫將進行驗屍以確定兩人的死因。當局亦正調查兩人是如何登上飛機。

2023年1月11日，美國捷藍航空 (JetBlue) 的一架飛機準備在紐約Laguardia機場降落。（Reuters，非涉事客機）

美國運輸安全管理局（TSA）發言人在一份聲明中表示，部門正在與航空公司、機場、美國聯邦航空局（FAA）和執法人員密切合作，以對事件進行調查。

FAA指出，偷渡者經常藏身於飛機起落架艙內，但艙內的實際空間很小，當起落架回收後，藏於其中的人很可能會被壓垮而亡。僥倖存活者在飛機達到巡航高度後，也會因缺氧而失去意識。

兩星期前，一班從芝加哥飛往毛伊島的聯合航空航班，亦發現了一具屍體。