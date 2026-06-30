世界盃｜阿根廷網紅闖邁阿密球場被捕　最高或面臨5年監禁

兩名阿根廷YouTuber在邁阿密舉行的世界盃K組哥倫比亞對葡萄牙一戰中，涉嫌用過期證件繞過三層安保闖入現場，被邁阿密-戴德縣警長辦公室拘捕，面臨最高5年監禁的三級重罪指控。



據《紐約郵報》（The New York Post）6月29日報道，被捕二人為20歲的馬爾莫（Beni Marmol，27萬訂戶）與26歲的佩羅塔（Pato Perrotta，50萬訂戶），當日哥葡之戰一票難求，最低黃牛價約3,500美元（約27,499港元），入場人數64,478，全球索票逾500萬。

哥倫比亞達雲臣山齊士在補時階段入球但被指越位。(Reuters)

據警方向WPLG透露，兩人「繞過三層安保」闖入。馬爾莫對警員稱自己是網紅「想直播球賽」；佩羅塔則辯稱「受媒體公司聘用評測活動，證件是上一場的」。當日警方共逮捕16人、驅逐17人。

哥倫比亞對葡萄牙 - 美國佛羅里達州邁阿密花園市邁阿密體育場 - 2026年6月27日 比賽期間，體育場內大螢幕顯示現場觀眾人數。（Reuters）

兩人經理人事後向外媒表示「兩人沒事、不會被遣返」，但「不能再靠近世界盃賽場」。佛州自2024年美洲盃決賽（27人被捕、55人被逐）後修法，將無授權進入5,000人以上售票賽事列為三級重罪。

20歲的馬爾莫（Beni Marmol，27萬訂戶）與26歲的佩羅塔（Pato Perrotta，50萬訂戶）因闖邁阿密世界盃球場被捕。（影片截圖）

球賽本身0比0收場，哥倫比亞K組壓過葡萄牙首名出線，32強在堪薩斯城對加納；葡萄牙以次名出線後將在多倫多對克羅地亞，或可能是41歲的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）國際賽尾聲之一。