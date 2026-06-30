世界盃韓國出局　洪明甫等人凌晨回國　逾200球迷噓聲迎接｜有片

韓國國家足球隊於2026年世界盃分組賽表現不佳出局，引發球迷的憤怒，洪明甫更因而辭去國家隊主帥。他與部份隊員6月30日凌晨返抵韓國，遭到逾200名在機場聚集的民眾以噓聲迎接，其中更有人舉起寫着「韓國足球已死」的抗議布條以示不滿。



韓聯社30日報道，洪明甫與9名足球隊隊員當日抵達韓國仁川機場前，機場已聚集超過200名憤怒的球迷與YouTuber。

為了應對任何的潛在意外，警方在接機大堂部署警力維持秩序，並限制人群聚集位置，事先設置一條從航廈內直通大門外的通道，方便洪明甫等人抵達後能順利離開。

接載國家隊的航班於當地時間凌晨3時到4時之間抵達，聚集群眾得悉飛機抵達後，到接機大堂已響起熱烈噓聲。當洪明甫等人現身時，球迷們的喊叫聲和噓聲變得更激烈。

據報道，這是自2002年以來，韓國足總首次沒有為返國的國家足球隊舉行正式的歡迎儀式。

另外，韓國國內還掀起新一輪了針對洪明甫的問責聲浪，韓國警方29日表明，將積極調查韓國足球協會涉違規任命洪明甫為主帥的案件。