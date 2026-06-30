世界盃2026｜巴拉圭爆冷淘汰德國　總統宣布全國放假一天慶祝勝利

德國對決巴拉圭的世界盃賽事出現爆冷結果，後者在互射十二碼中勝出，成功淘汰德國晉級16強。巴拉圭總統培尼亞（Santiago Pena）於當地時間6月29日宣布翌日全國放假一天，讓民眾一同慶祝這場歷史性勝利。



英國《獨立報》（The Independent）及法媒29日報道，培尼亞賽後在社交媒體X發文宣布上述消息，並寫道：「巴拉圭永不放棄！」他其後再上傳簽署相關行政命令的照片，正式把30日列為公眾假期。

據報道，巴拉圭法律規定，該國行政部門每年最多可以宣布三個額外的公眾假期。

興此同時，數千人聚集在該國首都亞松森的市中心，共同慶祝這一歷史時刻。這是巴拉圭第二次在世界盃淘汰賽階段贏得比賽。

巴拉圭是繼厄瓜多爾之後，第二個在賽事獲歷史性勝利後宣布放假的南美洲國家。後者此前在分組賽中，同樣爆冷戰勝德國。