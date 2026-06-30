世界盃｜伊朗隊遭淘汰 美國土安全部長「開心到跳舞」
撰文：韓學敏
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2026世界盃期間，6月27日伊朗在對埃及的比賽中，補時階段入球但因越位被判無效，最後因淨勝球劣勢無緣出線。聽此消息的美國國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）表示「開心得跳起舞」。
據英國廣播公司（BBC）6月29日報道，馬林周一（6月29日）向記者表示，伊朗國家隊在小組賽遭淘汰後，他「很高興他們完了、不會回來——撤回簽證趕他們離開美國土時，我可能唱了兩首歌，甚至跳起開心舞」。
伊朗在小組末輪1-1逼和埃及，補時絕殺因越位被判無效；隨後阿爾及利亞對奧地利3-3戰平，伊朗因淨勝球無緣晉級。
馬林透露，伊朗是「沒有哪個球隊比伊朗更讓我們感到棘手。」。因美伊局勢，伊朗賽前訓練營從美國亞利桑那改為設於墨西哥蒂華納；頭兩場比賽簽證限制為「比賽前一天才能入境美國、當日比完即離」，末輪在西雅圖一戰才放寬至提前兩天抵埗，賽後仍須返回蒂華納。
伊朗教練加萊諾伊（Amir Ghalenoei）稱球隊是「賽會最受壓迫的」，訓練窗口「不到所需的一半」，美方「對我們極不公平」；隊長塔雷米（Mehdi Taremi）則指這種緊張感「破壞了世界盃的樂趣」。美方則強調相關限制是基於國土安全考量。
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