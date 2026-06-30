世界盃｜韓國輸波出局　國內對足協不滿大爆發　斥財閥長期把持

世界盃（World Cup 2026）如火如荼上演，韓國隊分組賽出局，未能晉身32強，在國內備受責難，已提出辭職的主教練洪明甫與部份隊員6月30日凌晨返國時，遭遇民眾以噓聲迎接。

韓國民眾反應激動，加上韓國警方表態要調查足協涉違規任命洪明甫事件、韓國總統李在明公開指足協體制有問題，引發外界好奇發生什麼一回事，這既是因民眾對球隊表現的不滿，也因當地對足協的惱火累積已久，如指責其由財閥把持等，這些聲音在球隊遭淘汰後更是大爆發，要求改革。



在韓國隊出局後，國內出現強烈問責聲浪，韓國警方證實，自2024年起已共接獲8宗與洪明甫任命相關的舉報，包括足協會長鄭夢奎被指妨礙業務及濫用職權，警方將展開積極調查。另一方面，總統李在明也發聲，譴責指國家隊無緣淘汰賽是組織和人事決策上的失誤。

韓國總統李在明2026年6月29日在首爾出席記者會（Pool via REUTERS）

為何韓國足協會成為風暴中的核心？韓國足協會長鄭夢奎自2013年起出任，至今13年，他是財團現代汽車家族成員，是現代產業開發集團會長。現代集團是在韓國足壇極具影響力的財團，投放不少資金，支援多支男子職業球隊。

鄭夢奎同時陷入「權力過大」爭議，遭指控在任命主教練一事上濫用職權。這要從韓國更換主教練一事說起，2023年，韓國任命德國名將奇連士文（Jürgen Klinsmann）擔任國家隊主教練，但奇連士文被指長時間不在韓國，他最終遭辭退，韓國要再選拔國家隊主教練。

首爾警方指，韓國足協會長鄭夢奎被指在任命主帥期間妨礙業務及濫用職權。（Instagram@mgchung.official）

根據韓國足協章程，主教練須由足協的諮詢機構、即國家隊委員會推薦，然後經董事會批准。2024年5月，該委員會把列斯聯前主教練馬殊（Jesse Marsch）列為首選，時任伊拉克國家隊主教練卡薩斯（Jesús Casas）則是次選。

至6月，委員會主席鄭海成（Chung Hae-sung，音譯）辭職，及後韓國足協前技術總監李林生（Lee Lim-saeng，音譯）獲得足協會長鄭夢奎授予權力，並在7月任命洪明甫為主教練。

洪明甫的任命伴隨著爭議，他被指在未經正式面試及董事會決議下獲任命。曾是委員會成員的韓國國家隊前隊員朴柱昊，當時在YouTube拍片指控，許多委員斷然反對任何外國籍的教練候選人，又批足協無視適當的審查程序，並指責其他委員會成員缺乏專業精神與知識。

世界盃：韓國主教練洪明甫（Reuters）

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指責者認為鄭夢奎不當插手主教練任命，韓國國會2024年兩度傳召鄭夢奎到議會接受質詢，政府其後更介入，韓國文化體育觀光部要求對鄭夢圭執行紀律處分，指控其在主教練任命過程中存在不當行為，韓國足協拒絕這要求，雙方就此事訴諸法庭解決。

巨大爭議下，鄭夢奎早前於2026年5月宣布，將在今屆世界盃後下台。

在韓國隊於世界盃賽事失利後，主教練任命爭議一事便再度成為焦點，韓媒紛紛要求對足協進行改革。

韓國分組賽出局，孫興慜備受壓力。（路透社）

首爾大學體育教育系教授金基漢（Kim Ki-han，音譯）在《中央日報》撰文主張，數十年來，韓國足協會長一職大多由巨型企業財團擁有者或知名商界領袖擔任，當足協陷財困，這些領袖會以個人捐款或企業資源給予支持，其國際商業網絡也協助提升韓國在足球外交領域的影響力。

他續指，問題是這種模式過度依賴個人能力，決策權集中在少數人手中，組織管理容易受到人際關係而非制度原則的影響，董事會成員由主席提名，紀律委員會主席和秘書長也由主席任命，在這種結構下，其他人若要挑戰主席的決定十分困難。