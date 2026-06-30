日本白皮書警示對華依賴風險 籲加強多元化佈局
撰文：聯合早報
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在中國進一步擴大對日本的出口管制之際，日本最新《通商白皮書》稱，新興市場國家對中國零件和原材料的依賴持續加深，使供應鏈更容易受到出口限制等因素衝擊，並呼籲日本擴大對新興市場的出口。
中國商務部星期一（6月29日）將20家日本實體列入出口管制管控名單，並將另外20家日本實體列入關注名單。
綜合彭博社和日本共同社報道，日本經濟產業部長赤澤亮正星期二（6月30日）批評中國最新限制措施「完全無法接受」，稱日本已向中國提出抗議，並要求撤銷相關限制。
赤澤亮正同日向內閣會議提交2026年版《通商白皮書》。白皮書稱，中國已取代美國，成為多數新興市場國家最大的交易夥伴。其中，東盟國家生產過程中使用的中國零件和原材料佔比持續提高。
白皮書指出，中東局勢惡化導致能源供應前景趨於不穩定，而經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）運輸的原油約九成流向亞洲，包括日本企業設有生產基地的多個亞洲國家也高度依賴中東能源。報告並稱，為確保關鍵物資穩定供應，必須強化供應鏈安全與多元化佈局。
白皮書還提到，烏克蘭戰爭仍未結束，中東局勢持續緊張，全球地緣政治風險和經濟不確定性短期內難以緩解。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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