日本白皮書警示對華依賴風險　籲加強多元化佈局

在中國進一步擴大對日本的出口管制之際，日本最新《通商白皮書》稱，新興市場國家對中國零件和原材料的依賴持續加深，使供應鏈更容易受到出口限制等因素衝擊，並呼籲日本擴大對新興市場的出口。



中國商務部星期一（6月29日）將20家日本實體列入出口管制管控名單，並將另外20家日本實體列入關注名單。

綜合彭博社和日本共同社報道，日本經濟產業部長赤澤亮正星期二（6月30日）批評中國最新限制措施「完全無法接受」，稱日本已向中國提出抗議，並要求撤銷相關限制。

赤澤亮正同日向內閣會議提交2026年版《通商白皮書》。白皮書稱，中國已取代美國，成為多數新興市場國家最大的交易夥伴。其中，東盟國家生產過程中使用的中國零件和原材料佔比持續提高。

2026年5月22日，日本經濟產業大臣赤澤亮正出席在中國江蘇蘇州舉辦的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議。（Reuters）

白皮書指出，中東局勢惡化導致能源供應前景趨於不穩定，而經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）運輸的原油約九成流向亞洲，包括日本企業設有生產基地的多個亞洲國家也高度依賴中東能源。報告並稱，為確保關鍵物資穩定供應，必須強化供應鏈安全與多元化佈局。

白皮書還提到，烏克蘭戰爭仍未結束，中東局勢持續緊張，全球地緣政治風險和經濟不確定性短期內難以緩解。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

